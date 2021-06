O que são treinos de referência — e como é que os podemos usar?

Como elaborar um treino de referência

"Existem três momentos diferentes para incorporar treinos de referência no teu percurso", afirma Frost: quando estás a começar ou quando retomas depois de uma pausa (para definir o teu ponto de partida), quando passas algum tempo a fazer a mesma rotina e precisas de saber como estás (para ver se estás, efetivamente, a evoluir) e quando estás a tentar melhorar algo em concreto (para que possas monitorizar até mesmo as pequenas melhorias).



Independentemente daquilo que te leve a um teste de referência, existem três regras a seguir para garantir que tiras o máximo partido do mesmo. Primeiro, dá o teu máximo. Segundo, regista os teus resultados (tempo, repetições, peso, qualquer que seja o marcador que estás a testar) em todas as tentativas. Terceiro, não mudes o treino quando o voltares a fazer. "Estás a testar aquilo de que és capaz", afirma Frost. "Para obteres uma compreensão o mais precisa possível, tens de deixar tudo bem claro, manter um registo e ser consistente."



"Se queres testar uma capacidade cardiovascular ou competência em concreto, o teu primeiro treino de referência deve reproduzir essa atividade", afirma Frost. Por exemplo, se queres conseguir no prazo de três meses fazer uma corrida de uma milha em menos de sete minutos, a tua referência deve ser ver quanto tempo demoras hoje a correr uma milha. Ou se o teu objetivo é conseguir fazer 10 elevações seguidas no prazo de seis meses, a tua referência será... sim, adivinhaste... ver quantas consegues fazer hoje. Tendo em conta que são necessárias cerca de seis semanas de treino para conseguir alterações fisiológicas relevantes, Clayton recomenda executar o teu treino de referência mensalmente ou a cada três meses.



"Testar a tua condição física geral é um pouco mais complicado, pois implica analisar mais elementos. Neste caso, o treino de referência mais eficaz inclui movimentos compostos (exercícios que trabalham várias articulações e grupos musculares em simultâneo) e muitos dos seis padrões de movimento base: agachamento, inclinação, lunge, pressão, tração e carregamento", afirma Clayton. Se queres melhorar a tua resistência muscular, Frost sugere fazer 100 repetições de agachamentos, 50 abdominais e 25 flexões o mais depressa que conseguires. Se pretendes melhorar a forma em geral, podes fazer bem menos repetições de, por exemplo, agachamentos, peso morto, supino e remada, todos eles com um peso que represente um desafio para ti, num determinado intervalo de tempo. (Se ainda assim tiveres dificuldade em seres o teu próprio treinador, poderás encontrar alguns bons treinos de referência na Nike Training Club App.)



"Sejamos claros, a tua rotina de treino completa não se deve limitar à realização do teu treino de referência", afirma Clayton. "Um programa completo deve ser direcionado não só para os movimentos objetivo, por exemplo, correr ou fazer elevações, mas também para as áreas e grupos musculares que suportam esses movimentos, como o fortalecimento do tronco e dos glúteos para correr, e a remada e o trabalho de tração para as elevações", afirma. Assim, quando executas o treino de referência pela segunda, terceira ou décima vez (não há limite), aumentas a probabilidade de veres a evolução ao longo do tempo.