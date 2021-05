A rotina da "hora de ouro" da futebolista de renome internacional Ada Hegerberg pode ajudar-te a atingires os teus objetivos

Graças à cultura de selfies, a maioria de nós já ouviu falar da "hora de ouro", a hora imediatamente após o nascer do sol ou antes do pôr do sol em que consegues tirar fotografias com a melhor luz natural (#semfiltros). Contudo, também existem outras definições. Para as mães que acabam de dar à luz, é a primeira hora de contacto direto com a pele do bebé. Para a estrela de futebol global Ada Hegerberg, é a sessão casual e fora de horas em que tem a oportunidade de aperfeiçoar os aspetos fundamentais da sua modalidade (como cabeceamentos, marcar penaltis ou rematar com o pé "mais fraco"), normalmente com o seu pai e a sua irmã.



A norueguesa de 25 anos tem feito a mesma rotina em casa desde que tinha 10 ou 11 anos. Embora agora seja a ponta de lança principal da equipa mais dominante do mundo, o Lyon, e a melhor marcadora de sempre da UEFA Women’s Champions League, afirma que não tem intenções de a pôr de parte.



Nem devia. Claramente compensa… mas porquê? Provavelmente porque, para ela, a hora de ouro é tanto psicológica quanto física. E criar a tua própria hora de ouro também pode fazer maravilhas por ti.