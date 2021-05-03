A rotina da "hora de ouro" da futebolista de renome internacional Ada Hegerberg pode ajudar-te a atingires os teus objetivos

Faz uma transformação aos teus objetivos
Orientação
Para alcançares o teu máximo potencial em qualquer atividade, retira um pouco da pressão com esta divertida manobra de mentalidade em ação da Ada Hegerberg, futebolista de classe mundial.
Graças à cultura de selfies, a maioria de nós já ouviu falar da "hora de ouro", a hora imediatamente após o nascer do sol ou antes do pôr do sol em que consegues tirar fotografias com a melhor luz natural (#semfiltros). Contudo, também existem outras definições. Para as mães que acabam de dar à luz, é a primeira hora de contacto direto com a pele do bebé. Para a estrela de futebol global Ada Hegerberg, é a sessão casual e fora de horas em que tem a oportunidade de aperfeiçoar os aspetos fundamentais da sua modalidade (como cabeceamentos, marcar penaltis ou rematar com o pé "mais fraco"), normalmente com o seu pai e a sua irmã.
A norueguesa de 25 anos tem feito a mesma rotina em casa desde que tinha 10 ou 11 anos. Embora agora seja a ponta de lança principal da equipa mais dominante do mundo, o Lyon, e a melhor marcadora de sempre da UEFA Women’s Champions League, afirma que não tem intenções de a pôr de parte.
Nem devia. Claramente compensa… mas porquê? Provavelmente porque, para ela, a hora de ouro é tanto psicológica quanto física. E criar a tua própria hora de ouro também pode fazer maravilhas por ti.
Então, o que é uma hora de ouro?
Em psicologia, não há termo ou definição específicos para a hora de ouro, o que significa que pode ser praticamente o que quiseres que seja. No entanto, segundo Stephanie Cacioppo, doutorada, neurocientista, diretora do Brain Dynamics Laboratory da University of Chicago Pritzker School of Medicine e membro do Nike Performance Council, existem algumas orientações que podem ajudar-te a identificar uma hora de ouro quando comparada com qualquer outra hora:
- Tem de ser intencional, e não apenas outra tarefa a fazer que encaixaste no teu calendário.
- Tem de ser um espaço seguro (sem julgamentos, incluindo de ti mesmo).
- Tem de ser passada a fazer algo que adoras, que te traga uma alegria genuína, tal como um desporto, um passatempo (como cozinhar, jogar xadrez ou desenhar) ou uma ambição profissional, como escrever um romance.
- Tem de se concentrar no aperfeiçoamento das tuas competências (isto é o que te ajudará a brilhar quando for importante).
Porque deves apostar no ouro
Quando bem aproveitada (mais sobre isto em breve), uma hora de ouro pode proporcionar vantagens que dificilmente poderás obter através de um treino normal, de uma corrida longa ou de uma sessão com o teu bloco de notas. Por exemplo…
1. Podes melhorar as tuas fraquezas.
"Quanto mais experiência acumulas e mais avançado o teu conjunto de habilidades se torna, mais fácil é esquecer as bases", afirma Christopher Janelle, doutorado, professor e diretor do Performance Psychology Lab da Universidade da Flórida. "Trazer de volta as bases é, muitas vezes, a resposta para superar os desafios que podem parecer maiores e mais difíceis do que na realidade são", acrescenta.
Se tiveres dificuldades num determinado levantamento no CrossFit ou numa coreografia complicada, por exemplo, revisitar as bases durante a tua hora de ouro pode revelar um desequilíbrio ou um percalço. "Tudo se resume a repetir com qualidade para ver resultados", disse recentemente a Hegerberg à Nike numa entrevista. Janelle e Cacioppo concordam.
2. Tu constróis a confiança em ti mesmo.
A repetição é muito importante para desenvolver duas habilidades mentais que se sabe impulsionarem o desempenho: autoeficácia e confiança. "Quando repetes o mesmo movimento ou hábito vezes sem conta, sabes que consegues fazê-lo porque o praticaste muitas vezes. Isso é a autoeficácia ou o saber que terás sucesso", afirma Cacioppo. A autoeficácia impulsiona a confiança, que é a capacidade de acreditares em ti mesmo. Isto é crucial quando existe pressão, como nos momentos antes de marcar um penalti. "A confiança proporciona uma proteção contra as distrações mentais ou exteriores, limpando a tua mente de forma eficaz para que consigas concentrar-te na tarefa em questão e, em última instância, arrasar", explica Janelle.
E se ainda assim falhares ou perderes? (Acontece a todos nós, até mesmo à Hegerberg.) "A tua hora de ouro pode servir como um lembrete quase tangível de que te esforçaste e de que consegues ter sucesso", afirma Cacioppo. "É a prova de que não desististe, por isso, podes acreditar que só vais melhorar."
3. Sentes-te mais em controlo.
Como a tua hora de ouro é dedicada à tua atividade, e, por norma, é sempre igual, "proporciona-te um lugar sistemático para lidares de forma consciente com pensamentos e emoções, coisas que são geralmente vagas ou abstratas, fornecendo estrutura e conhecimento sobre como lidar com os mesmos em vez de sentires como se estivesses a vaguear", refere Janelle.
Por outras palavras, podes contar com esta rotina para te ajudar a trabalhar com o que quer que te esteja a desconcentrar, seja uma derrota devastadora, o fim de uma relação ou, claro, uma pandemia. "A familiaridade calorosa pode ajudar-te a recuperar a tua energia e paz, para que te sintas mais capaz de lidar com quaisquer acionadores de stress, algo chamado resiliência", indica Cacioppo.
"Ter uma hora de ouro também é uma excelente forma de ultrapassar estímulos negativos", acrescenta Janelle. Imagina que entras numa mentalidade de críticas pessoais quando não atinges o recorde pessoal que tinhas em mente, não te sais bem ao fazer um desenho ou um rival faz um comentário pouco simpático. "Podes utilizar o espaço seguro da tua hora de ouro para visualizar estas experiências, analisar como te sentiste e, em seguida, reescrever a tua resposta para que possas traçar um plano e ser bem-sucedido quando surgirem no futuro", refere.
"A tua hora de ouro pode servir como um lembrete quase tangível de que te esforçaste e de que consegues ter sucesso."
Stephanie Cacioppo
Doutorada e membro do Nike Performance Council
4. Irás criar uma melhor ligação a ti mesmo.
Às vezes, acabas numa posição ou num estilo de vida que não estão alinhados com quem és ou com o que queres. "Mas dar prioridade ao teu autêntico «eu» no dia a dia é extremamente importante para viveres uma vida completa e feliz", defende Cacioppo. "Voltar a uma rotina que é a tua assinatura, o teu centro de gravidade, especialmente anos depois de a teres iniciado, ajuda-te a manteres-te fiel ao teu «eu» autêntico quando estás sujeito a outras pressões, como a tua família ou uma organização a apostar na tua vitória", afirma. "A hora de ouro da Hegerberg pode ser aquilo (ou, melhor ainda, um dos aspetos) que a mantém com os pés assentes na terra no meio de todos os troféus", observa Cacioppo.
5. Vais divertir-te.
"Quando paras de desfrutar de uma atividade ou busca de um objetivo, existe uma maior probabilidade de interromperes totalmente a atividade", refere Janelle. "Quando a tua hora de ouro se foca na diversão, em que, por exemplo, gostas de treinar passes com o teu pai, desenhar o teu animal favorito ou recuperar uma receita que aprendeste em criança, e não levas nada demasiado a sério, isso ajuda-te a manteres-te ligado às razões intrínsecas que te levaram a praticar a tua paixão em primeiro lugar", afirma. "Também progrides mais depressa quando gostas do que fazes", acrescenta Cacioppo, "uma vez que estás mais empenhado."
Como criar a tua própria hora de ouro
Suspiro de alívio: apesar do nome pomposo, uma hora de ouro é, na verdade, incrivelmente simples de criar. Basta escolheres a atividade que ilumina a tua alma e que podes melhorar. Em seguida, decide quanto tempo terá a tua "hora", com que frequência a vais fazer e se a vais fazer sozinho ou convidar algumas pessoas.
"Não há respostas certas ou erradas", defende Cacioppo, "mas convém que a tua «hora» seja suficientemente longa para que te sintas imerso na atividade (provavelmente 20 minutos ou mais) e suficientemente ocasional para que ainda te sintas entusiasmado para a fazer (o que pode ser todos os dias, uma vez por semana ou uma vez por mês ou época). Coloca o teu telemóvel em silêncio, reserva a tua agenda, faz o que for preciso para proteger este momento", acrescenta.
Quanto àquilo que fazes durante a tua hora de ouro, "pensa nas competências rudimentares que aprendeste desde cedo, sobretudo naquelas que não praticas há algum tempo", refere Cacioppo. E, isto é fundamental, repara se estás a sorrir quando praticas a tua atividade. Se não estiveres, provavelmente estás a focar-te no aspeto errado, por isso, recalibra até fazeres uma cara feliz de forma natural. Assim que o conseguires, a luz pode ser a ideal para tirar a tal fotografia, quer escolhas ou não fazê-lo.
Texto: Charlotte Jacobs
Ilustração: Rune Fisker
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Para obteres mais orientação especializada sobre mentalidade, bem como sobre movimento, nutrição, recuperação e sono, consulta a Nike Training Club App.
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