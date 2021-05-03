A rotina da "hora de ouro" da futebolista de renome internacional Ada Hegerberg pode ajudar-te a atingires os teus objetivos

Suspiro de alívio: apesar do nome pomposo, uma hora de ouro é, na verdade, incrivelmente simples de criar. Basta escolheres a atividade que ilumina a tua alma e que podes melhorar. Em seguida, decide quanto tempo terá a tua "hora", com que frequência a vais fazer e se a vais fazer sozinho ou convidar algumas pessoas.



"Não há respostas certas ou erradas", defende Cacioppo, "mas convém que a tua «hora» seja suficientemente longa para que te sintas imerso na atividade (provavelmente 20 minutos ou mais) e suficientemente ocasional para que ainda te sintas entusiasmado para a fazer (o que pode ser todos os dias, uma vez por semana ou uma vez por mês ou época). Coloca o teu telemóvel em silêncio, reserva a tua agenda, faz o que for preciso para proteger este momento", acrescenta.



Quanto àquilo que fazes durante a tua hora de ouro, "pensa nas competências rudimentares que aprendeste desde cedo, sobretudo naquelas que não praticas há algum tempo", refere Cacioppo. E, isto é fundamental, repara se estás a sorrir quando praticas a tua atividade. Se não estiveres, provavelmente estás a focar-te no aspeto errado, por isso, recalibra até fazeres uma cara feliz de forma natural. Assim que o conseguires, a luz pode ser a ideal para tirar a tal fotografia, quer escolhas ou não fazê-lo.