Como é que o sono afeta o sistema imunitário

01. Transpira.

O Dr. Schneider afirma que o exercício físico é a melhor forma de promover um sono de alta qualidade porque a) pode ajudar-te a adormecer, especialmente se o praticares ao início do dia; e b) ajuda a promover aquele sono profundo reparador. Tenta praticar, pelo menos, 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada semanalmente, para além de treinos de força pelo menos dois dias por semana, de acordo com as recomendações da Associação Americana de Cardiologia. Mas certifica-te de que não exageras, pois, como alguns estudos sugerem, o treino excessivo pode causar inflamação, o que pode distrair as tuas células imunitárias do combate a eventuais intrusos.



02. Limita o álcool.

Uma bebida à noite até pode ajudar-te a adormecer, mas a qualidade do sono não será a mesma. Os estudos revelam que o álcool pode ativar um padrão cerebral associado ao repouso, e não ao sono, impedindo o efeito verdadeiramente recuperador de fechar os olhos. O Dr. Schneider recomenda que, se te apetecer mesmo muito tomar uma bebida (e fores maior de idade), tomes apenas uma pelo menos algumas horas antes de te deitares e acompanhada de alimentos, para que o teu corpo tenha tempo de metabolizar o álcool e minimizar os seus efeitos.



03. Evita interruptores óbvios.

Segundo o Dr. Schneider, o despertar frequente ou prolongado a meio da noite pode impedir que entres nas fases mais reparadoras do ciclo de sono. Tenta parar de comer (e talvez até de beber água) duas a três horas antes de te deitares para evitar que o teu estômago em digestão, ou a bexiga, te acordem.



Em última instância, o sono é o teu melhor amigo, quer estejas saudável e a tentar manter-te em forma, quer estejas a chocar alguma. Neste último caso, até é provável que sintas mais cansaço do que o habitual. Por isso, faz um favor a ti próprio e ouve o teu corpo, que é muito inteligente.