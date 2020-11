Como é que o sono afeta o sistema imunitário

Como funciona o teu sistema imunitário

Breve recapitulação sobre biologia: o teu sistema imunitário é uma rede complexa de células e proteínas que funciona como primeira e principal linha de defesa do teu corpo contra vírus e bactérias prejudiciais. Para o fortalecer, deves concentrar-te em outras áreas de bem-estar – neste caso, o sono – que afetam diretamente essa rede.



"Há fortes evidências de que o sistema imunológico entra em funcionamento enquanto dormimos", afirma Aric Prather, doutorado e professor associado de psiquiatria e ciências comportamentais na Universidade da Califórnia, São Francisco. Assim, sem um sono adequado, as pessoas ficam mais vulneráveis a agentes patogénicos.



Na prática, Prather liderou um estudo em que a equipa de investigação pulverizou o vírus da constipação diretamente para os narizes dos participantes. O que constataram: as pessoas que dormiam, em média, seis ou menos horas por noite eram mais de quatro vezes mais suscetíveis de se constipar do que as que dormiam, em média, sete ou mais horas por noite.



Por que razão a falta de sono prejudica o teu sistema imunitário? Para começar, quando não dormes o suficiente, o teu corpo produz menos células T, as células combatentes que procuram e destroem intrusos. Também produzes células T quando estás acordado. Mas, se não dormires bem, o teu corpo pode passar mais tempo a tratar do desgaste do que a produzir células T.