O que é a insónia aguda e como podes evitá-la?

Como recuperar o sono

Qualquer pessoa que já esteve alguma vez deitada na cama a olhar para o teto sabe que tentar forçar-se a adormecer é como tentar manter os olhos abertos durante um espirro. No caso da insónia aguda, saber que estás a perder horas de sono devido a stress vai provavelmente fazer com que sintas ainda mais stress, um ciclo vicioso. "O aspeto positivo é que, assim que a fonte de stress se resolve, por exemplo, quando chega o dia de receber o salário, quando arrasas na apresentação ou o quando o teu cão melhora, deves conseguir recuperar a tua rotina de sono normal", afirma a doutora Green.



No entanto, neste momento, "as técnicas de consciência plena são particularmente úteis para o stress e para a insónia associada à ansiedade", afirma a doutora Green. Recomenda uma análise completa do corpo, em que fechas os olhos e pensas lentamente em todas as sensações que sentes partindo dos dedos dos pés até à cabeça, e sessões de meditação orientada que podes encontrar em várias aplicações. Estas podem trazer-te para o presente e ativar o teu sistema nervoso parassimpático, permitindo que o teu corpo descanse e criando condições mentais para que durmas.



Deves também ter bastante cuidado para que não repitas qualquer tipo de maus hábitos que possas ter e que te impeçam de ter uma noite descansada, tal como percorrer as redes sociais até às duas da manhã ou assistir a vários episódios seguidos de uma série na cama. "Repetir isto regularmente pode desregular o teu ritmo circadiano, o relógio interno que regula o teu ciclo de adormecer e acordar", afirma a doutora Green. "Esta é a forma principal em que a insónia aguda se pode transformar em insónia crónica."



Quando o sono te prega uma partida, em vez de pegares num dispositivo, "reserva a cama como um espaço destinado principalmente ao sono", afirma o doutor Peters-Mathews. Se 20 a 30 minutos depois ainda não tiveres conseguido adormecer, "o melhor que podes fazer é sair da cama, ir para uma cadeira ou um sofá e fazer uma atividade calma que não implique ecrãs, como ler um livro ou ouvir uma sessão de meditação", afirma a doutora Green. Só deves voltar para a cama quando te sentires com sono.



Na verdade, transformar a tua cama num espaço exclusivamente dedicado ao sono pode, antes de mais, evitar a ocorrência de insónias. Afinal, a insónia aguda pode ser temporária e é, sem dúvida, melhor do que a crónica, mas nenhuma insónia é positiva.