5 dicas para controlar os desejos de comida, segundo os especialistas

01. Come de forma saudável com a maior frequência possível.



Quando temos desejos de forma frequente, muitas vezes é a forma de o nosso corpo nos dizer: "Neste momento, não tenho aquilo de que preciso". Quando isso acontece, é importante que faças uma introspeção para perceberes exatamente o que se passa. Podes estar a ter grandes lacunas nutricionais que estão a fazer com que o teu corpo acredite que precisa disto ou daquilo de forma desesperada para sobreviver, diz Haysbert. Concentra-te em teres uma alimentação equilibrada em hidratos de carbono, gorduras saudáveis e proteínas, com a maioria das tuas refeições a estar centrada em alimentos inteiros ou minimamente processados, e pondera consultar um nutricionista caso ainda continues a debater-te com tentações constantes.



02. Dorme mais horas.



O sono é um dos principais reguladores do metabolismo, diz Scott-Dixon. De acordo com algumas pesquisas, as noites de sono insuficientes podem aumentar a atividade deste teu sistema hedónico guloso, o que pode aumentar a tua motivação para comer e, por vezes, comer demasiado. Tenta dormir adequadamente (pelo menos, sete horas por noite, segundo a opinião geral dos especialistas) para manteres o teu metabolismo em constante funcionamento e diminuíres as probabilidades de teres desejos.



03. Não comas para evitares os desejos.



Se alguma vez tiveres evitado a ânsia de comeres batatas fritas ao optares por vegetais em palitos e, depois, pretzels para, no fim, sucumbires às batatas, sabes que podias ter poupado algum stress e calorias se as tivesses comido logo em primeiro lugar. Segundo Haysbert, isto acontece frequentemente porque tentamos compensar a recompensa que o nosso cérebro pretende com outros alimentos. Evita toda esta confusão comendo exatamente aquilo em que não consegues parar de pensar, mas não sem antes dominares o próximo passo...





04. Sinceridade acima de tudo.



Lembras-te de todo aquele sistema do querer vs. gostar? Para o dominares, tens de manter total honestidade sobre se a comida para a qual estás a fazer olhinhos está realmente a satisfazer-te. Para o fazeres, come devagar, saboreia bem a comida e faz uma avaliação em tempo real para veres como corresponde às grandes expectativas que tinhas, diz Scott-Dixon. Tenta classificar este alimento: é um 4 ou um 5 em 5, ou está mais perto de um 2 ou um 3? Neste último caso, talvez devas deixar o que resta e avançares (lembrando-te sempre do momento para futura referência). Se realmente está a corresponder às expectativas, então sim, aprecia cada dentada. Lembra-te de que é completamente humano (e um ato de amor-próprio) comer alimentos deliciosos, afirma Haysbert.





05. Expande a tua alimentação.



Neste sentido, se tiveres muitas regras ou alimentos proibidos e se te preocupares com tudo o que comes, poderás nem sentir-te humano nem ter amor-próprio, o que pode contribuir para um aumento dos desejos, diz Haysbert .Os desejos podem ser menos frequentes quando adotamos uma dieta variada, uma vez que o nosso corpo recebe uma dose maior de nutrientes provenientes de uma grande variedade de alimentos, afirma. Haysbert acrescenta ainda que também é natural querer as coisas que sabemos que "não podemos ter". Foca-te em todas as coisas que podes ter (pensa numa "tigela de cereais com uma grande dose de vegetais e proteínas" em vez de "uma proteína e dois acompanhamentos") e alarga as tuas opções ao experimentares novos alimentos benéficos para ti, sugere Haysbert.



Mesmo assim, caso seja necessário ficar registado: uma "alimentação variada" não significa comeres chocolate, gelado, batatas fritas, piza e bolachas de uma só assentada. Também se o fizeres, a dor de barriga com que irás ficar talvez te tire de vez o desejo desses alimentos...