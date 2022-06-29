5 dicas para controlar os desejos de comida, segundo os especialistas

De uma forma muito simples, um desejo alimentar é uma necessidade repentina ou persistente de comer algo e, geralmente, em grandes quantidades. Para além disso, normalmente envolve aqueles alimentos que fazem o teu instrutor pessoal/treinador/médico franzir o sobrolho. Os desejos aparecem frequentemente quando tens fome e, por conseguinte, quando os teus níveis de energia e açúcar no sangue estão baixos, sendo esta a receita que te faz comer por impulso, de acordo com Katherine Haysbert, consultora formada em nutrição e chef certificada em alimentos naturais. Contudo, os desejos também atacam quando sentes saciedade. (Alguma vez aspiraste uma bolacha gigante com pepitas de chocolate depois de teres comido uma combinação de sopa, salada e sanduíche? Pois, bem me parecia.)



Ceder a um desejo pode fazer com que sintas descontrolo, pois, em certa parte, é o que acontece. Os nossos corpos dispõem de um sistema hedónico que procura sempre a satisfação. Este trabalha em conjunto com o teu apetite para tomar uma decisão sobre o que irás comer com base na "recompensa" que um determinado alimento te pode oferecer, explica Krista Scott-Dixon, doutorada, diretora de programas na Precision Nutrition.



Embora os desejos possam ter origem numa necessidade fisiológica de nutrição, tal como quando não tomamos o pequeno-almoço e, algumas horas mais tarde, estamos praticamente a salivar só de vermos uma sanduíche, a grande maioria está psicologicamente ligada ao que Scott-Dixon gosta de apelidar de "anestesia emocional", ou conforto, que alguns alimentos podem fornecer. Por outras palavras, claro que aquela bolacha é tão boa que te está a dar a volta à cabeça. No entanto, também pode estar simplesmente a relembrar-te de um tempo de infância em que fazias bolachas, oferecendo aquele toque de nostalgia.