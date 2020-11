Formas simples de parar de comer movido pelas emoções

Podes arranjar problemas quando comes regularmente para evitar ou abafar sentimentos. De todas as emoções, o stress é uma das que mais contribui para isso, afirmam tanto Taitz como Scott-Dixon. Isto aplica-se particularmente se não puderes aliviar o stress da forma habitual (por exemplo, se não puderes ver o jogo com os teus amigos ou se a tua aula de ioga favorita de domingo de manhã for cancelada). A comida é um escape imediato e de fácil acesso, afirma Taitz, mas é temporário. Depois de comeres, podes voltar imediatamente a sentir-te stressado…e ainda ficar furioso contigo próprio por causa do pacote de batatas fritas vazio.



Sentires-te cheio e culpado não é o único problema. Utilizar cronicamente a comida para obter conforto pode resultar num aumento de peso indesejado. O facto de sentires que não consegues controlar o que comes pode ter um efeito dominó, fazendo com que te sintas menos motivado a manter uma rotina de treino consistente ou um plano de sono regular, afirma Scott-Dixon.