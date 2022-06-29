Como o sono melhora o desempenho, de acordo com o Dr. Jeffrey Durmer

Podcast Trained: dorme como um campeão com o Dr. Durmer
Orientação
Não podes dar o teu melhor sem saber como desligar. Este especialista diz-nos por que razão o sono é essencial para uma rotina de treino bem-sucedida.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Não pensamos normalmente no sono quando ponderamos a condição física. Contudo, depois de Jeffrey Durmer, médico doutorado, ter notado a falta de apoio ao sono quando era um atleta de elite e, mais tarde, quando ascsuas filhas eram atletas de natação a nível nacional, decidiu encarregar-se da investigação pessoalmente. Agora, como neurologista, neurocientista de sistemas e médico especializado no sono, o Dr. Durmer é o apoio para os melhores atletas da atualidade. Através do seu trabalho com a NFL e com a equipa de halterofilismo dos EUA para os jogos de Tóquio de 2021, demonstrou como táticas simples como a recuperação de sono podem ter um impacto sério no desempenho. No entanto, acima de tudo, demonstrou que o sono equivale a recuperação e que nenhuma rotina de treino está completa sem o tempo de sono suficiente. Neste episódio, junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para aprofundar os motivos pelos quais o sono é essencial para a nossa saúde física e mental, nos explicar como saber se estamos realmente a dormir o necessário e nos preparar para um amanhã mais desperto.
"Começa a considerar o sono não como o fim do teu dia, mas como o início do amanhã."
Jeffrey Durmer
Médico doutorado, diretor médico executivo da Nox Health
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.