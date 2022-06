Como o sono melhora o desempenho, de acordo com o Dr. Jeffrey Durmer

Não pensamos normalmente no sono quando ponderamos a condição física. Contudo, depois de Jeffrey Durmer, médico doutorado, ter notado a falta de apoio ao sono quando era um atleta de elite e, mais tarde, quando ascsuas filhas eram atletas de natação a nível nacional, decidiu encarregar-se da investigação pessoalmente. Agora, como neurologista, neurocientista de sistemas e médico especializado no sono, o Dr. Durmer é o apoio para os melhores atletas da atualidade. Através do seu trabalho com a NFL e com a equipa de halterofilismo dos EUA para os jogos de Tóquio de 2021, demonstrou como táticas simples como a recuperação de sono podem ter um impacto sério no desempenho. No entanto, acima de tudo, demonstrou que o sono equivale a recuperação e que nenhuma rotina de treino está completa sem o tempo de sono suficiente. Neste episódio, junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para aprofundar os motivos pelos quais o sono é essencial para a nossa saúde física e mental, nos explicar como saber se estamos realmente a dormir o necessário e nos preparar para um amanhã mais desperto.