Monólogo interior para melhorares a tua relação com a comida

01. Repensa a comparação entre o "bom" e o "mau".



Em vez de distinguires os alimentos integrais com muitos nutrientes como bons e os doces ou salgados como maus, considera as vantagens que cada alimento tem para te oferecer. Por exemplo, um brownie sabe bastante bem. Já os mirtilos sabem muito bem e têm vitaminas, minerais e antioxidantes. Agora estás a pensar de forma positiva (chama-lhe o "bom" em comparação com o "melhor", se ajudar), o que te permitirá desfrutar da indulgência ocasional em vez de te castigares, afirma Gardner. Além disso, também te leva a escolher as opções mais saudáveis com maior frequência, pois as vantagens dos alimentos estão listadas na tua mente.





02. Não faças comparações.



Quando o teu parceiro começar a comer mais vegetais e ficares com receio de não estares a comer legumes suficientes ou a tua amiga publicar uma fotografia de algo saboroso nas redes sociais e deres por ti a pensar: "Porque é que não posso ser mais como ela e comer o que quiser?", lembra-te de que estás numa jornada de bem-estar única, afirma Gardner. Caso contrário, arriscas-te a cair numa espiral de críticas pessoais, mesmo quando fazes progressos nos teus hábitos alimentares. Além disso, podes perder alguma da alegria que sentes quando comes o que queres, seja um batido de proteínas ou uma taça de gelado, acrescenta.





03. Procura apenas uma coisa boa.



Quando olhares para a tua refeição, em vez de dizeres a ti mesmo "Isto tem tantas calorias" ou "Eu não devia comer isto", tenta encontrar o lado positivo, diz Newsome Georges. Imaginemos que estás com pressa e comes cereais ao pequeno-almoço em vez de aveia cortada. Em vez de pensares que comer cereais processados é sinal de preguiça, tenta focar-te nas bagas e na banana que acrescentaste e pensa: "Estou a praticar o equilíbrio das minhas escolhas alimentares". Se não acrescentaste frutas, foca-te na gratidão de teres comida ou em como a comida está associada às pessoas que ajudaram a tornar essa refeição possível, sugere Newsome Georges. Esta mentalidade pode ajudar-te a alcançar o diálogo interno positivo e a torná-lo intuitivo, bem como incentivar-te a fazer mais escolhas saudáveis, acrescenta.





04. Estabelece alguma distância.



Num estudo publicado na revista "Clinical Psychological Science", as pessoas tomavam decisões alimentares mais saudáveis quando falavam consigo próprias na terceira pessoa, o que os especialistas chamam de "diálogos internos distanciados". A teoria explica que a distância psicológica pode ajudar-te a focares-te na forma como um determinado alimento está de acordo (ou não) com os teus principais objetivos, tornando mais fácil a decisão de recusares um bolo se isso não fizer parte do teu plano alimentar. Assim, sempre que tiveres dificuldades em tomar uma decisão sobre comida durante o teu diálogo interno, experimenta dizer o teu nome (silenciosamente) acompanhado da tua intenção, como, por exemplo: "____ faz refeições nutritivas e repletas de energia".



Podes criar ainda mais distância necessária mostrando curiosidade pelo teu diálogo interno, afirma Gardner. Quando pensas "Hoje comi muito mal", questiona esse pensamento. Faz um inventário do que comeste e vais ver que provavelmente comeste os vegetais necessários ou que não comeste demasiado pão ao jantar. No entanto, se comeste pior do que aquilo que planeavas, usa esse conhecimento como motivação para comeres melhor no dia seguinte, acrescenta.





A melhor parte dos diálogos internos é que podes controlá-los. Começa a aperfeiçoá-los aos poucos e poderás apagar o guião negativo que aprendeste em criança. Esperamos um dia poder mudá-lo em prol da geração seguinte.