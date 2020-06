O que deves comer para estares e te sentires no teu melhor

Não te preocupes se adorares bolachas e batatas fritas. No entanto, mentaliza-te de que representam claramente um vermelho para ti. Ninguém espera que deixes de as comer de todo. "Apenas consideramos ausência total de vermelhos para pessoas cuja remuneração está associada ao seu aspeto ou ao seu desempenho", afirma St. Pierre. "Para os demais, para ser saudável, elegante e forte, não é necessário eliminar totalmente os prazeres."



St. Pierre e Scott-Dixon utilizaram o método vermelho-amarelo-verde com centenas de clientes da Precision Nutrition e descobriram que tem vários aspetos positivos: primeiro, dá capacidade de escolha. Tu decides que alimentos incluis em cada categoria sem que alguém te diga que não podes comer alguma coisa nem que tens de comer algo para seres saudável. "Isto permite autoexploração e descoberta: quais são as tuas necessidades nutricionais e o que resulta melhor para ti?", afirma St. Pierre. Embora, de forma subconsciente, o possamos saber, raramente dedicamos tempo a definir quais as comidas que nos fazem sentir melhor. "Isto retira a nutrição do mundo das fórmulas mágicas sobre superalimentos e faz com que se baseie na vida real, na tua vida", revela Scott-Dixon.

O que muitas pessoas não compreendem é que a maioria das recomendações nutricionais se baseia em investigações de médias calculadas, a reação média para uma pessoa comum. Assim, apesar de sabermos que os cereais integrais podem ser bons para o nosso organismo, isto não tem em conta os celíacos, que têm uma reação péssima à ingestão de massa lêveda. Se te debates em particular com alimentos de algum grupo, sejam eles cereais, vegetais crucíferos ou frutos secos e sementes, e encontras esses alimentos numa lista de "alimentos obrigatórios" de um plano alimentar, isso pode fazer com que desconsideres todo o plano, explica St. Pierre.