Como simplificar a tomada de decisões para atingires os teus objetivos

Esta prática será muito útil durante os momentos emocionais, quando ativar o sistema 2 não for uma prioridade consciente. Por exemplo, depois de uma conversa frustrante no final do dia com o teu chefe, o teu sistema 1 reativo e de raciocínio rápido pode estar a dizer: "Bebe!". No entanto, o teu sistema 2 ativado pode inspirar-te a acalmar sozinho com uma hora de ioga, leitura ou desenho.



Não consegues sair desse espaço emocional e reativo? Tenta concentrar-te na respiração, o que "ajuda a acalmar o sistema nervoso, reduz o nível de cortisol, a hormona de stress, e permite veres a situação com mais clareza", afirma Eric Stefanski, um formador em psicologia do desempenho e proprietário do Elevation Athletics e do Lifesparq em Boulder, Colorado. Uma técnica de que gosta é a "respiração em caixa": inspira pelo nariz durante quatro segundos, aguenta quatro segundos, expira pelo nariz durante quatro segundos e, em seguida, aguenta quatro segundos. Repete durante dois minutos ou durante o tempo necessário para acalmar.



Se continuares com dificuldades em tomar uma decisão, começa a pensar a longo prazo, afirma Sebastian Gluth, doutorado, diretor do Centro de Neurociência das Decisões na Universidade de Basel, na Suíça, e autor principal do estudo "Nature Human Behavior". Isto significa visualizar quem queres ser e como queres sentir-te após semanas, meses ou anos, ativando um novo sistema: o sistema de memória prospetiva. Os estudos demonstram que tal ajuda as pessoas a tomarem decisões mais gratificantes e pacientes, afirma Gluth.



Com esta abordagem, talvez escolhas a torrada com abacate não só porque sabes que te ajudará a ter um melhor desempenho durante o treino, mas também porque sabes que se o treino de hoje correr bem, provavelmente vais sentir-te mais confiante e motivado para o treino de amanhã, continuando um ciclo de bem-estar que pode ajudar-te a ficar no caminho certo relativamente aos teus treinos.



Embora não possas gerir todas as decisões todos os dias (seria muito desgastante!), agora tens o conhecimento necessário para conseguires tomar melhores decisões que podem ajudar-te na tua jornada de bem-estar. Vais usar este conhecimento? A decisão é tua. Mas esperemos que seja uma decisão mais fácil de tomar.