Como ler uma etiqueta alimentar como se fosses um dietista

01. Examina a parte frontal.

Considera a parte frontal de uma caixa ou embalagem como um anúncio: a empresa está a usar esse espaço para te vender algo em vez de apenas informar-te. Apesar de muitas afirmações usadas em embalagens, como "orgânico" e "boa fonte" de algo, serem rigorosamente regulamentadas e terem definições estritas, outra linguagem, como "natural" e "fabricado com X ou Y verdadeiro", pode ser enganosa.



Obviamente, este tipo de afirmações pode influenciar o quão saudável pensas ser um produto. Um estudo publicado no "Journal of Public Policy & Marketing" constatou que, mesmo que as afirmações sejam verdadeiras, elas não estão necessariamente correlacionadas com a qualidade nutricional. Por exemplo, um alimento pode ter um teor baixo de gordura ou não conter glúten, mas o facto de ser bom para ti consumir alimentos com baixo teor de gordura ou sem glúten é algo que tens de descobrir com o teu médico ou nutricionista. Além disso, esses alimentos podem ainda conter características não muito boas, como irás descobrir a seguir.



Os investigadores referem-se a este fenómeno como o "halo de saúde", que descreve as situações em que presumes que uma determinada afirmação de saúde significa que um produto é bom para ti. A verdade é que "quanto mais afirmações vires num alimento, mais sinais de alerta deverão surgir na tua cabeça", afirma Maciel. "Tomemos como exemplo os espinafres. Não se vê muitos truques de marketing para fazer com que os compres. Vendem-se por si só."



02. Confirma as afirmações.

Se a embalagem destacar, por exemplo, a fibra, analisa o quadro de informações nutricionais para verificar quantos gramas contém. Uma "boa fonte" de algo terá, pelo menos, 10% do seu valor diário recomendado (no caso da fibra, é de 2,5 a 3 g), ao passo que uma quantidade "alta" ou uma "excelente fonte" deverá ser superior a 20% (neste caso, seria 5 g ou mais), afirma Maciel.



Em seguida, verifica a lista de ingredientes para ver se essa fibra provém de uma fonte natural, como cereais integrais, leguminosas ou frutas e vegetais, ou de algo menos identificável que foi adicionado para aumentar o conteúdo de fibra, como casca de psílio ou celulose. Faz o mesmo para o teor de proteína, procurando alimentos verdadeiramente integrais, como ervilhas, em vez de isolado de proteína de ervilha. "Os alimentos no seu estado mais natural são melhores para nós porque geralmente são mais densos em nutrientes e mais baixos em calorias", afirma Maciel.



Faz este exercício com todas as afirmações nutricionais apresentadas. Se o resto da embalagem comprovar mais ou menos o que consta na parte frontal, continua a investigar. Caso verifiques o contrário, talvez seja melhor voltares a colocar o produto na prateleira, pois a empresa poderá estar a ser inexata por algum motivo.