Como ler uma etiqueta alimentar como se fosses um dietista

03. Inspeciona os ingredientes.

Agora vamos concentrar-nos na lista de ingredientes. Uma vez que os ingredientes estão enumerados por ordem de peso (ou seja, os primeiros constituem os principais componentes desse alimento), os três primeiros ingredientes são os mais determinantes. Segundo Maciel, queremos que os alimentos reais e integrais estejam nessas posições, como proteínas magras, vegetais, frutas ou cereais integrais. Se existir açúcar, este deve estar mais abaixo na lista, de preferência perto do fundo. (Além disto, tenta escolher aqueles que apenas têm uma fonte de açúcar, idealmente mel, tâmaras ou similares, e lembra-te que qualquer coisa com a palavra "xarope" ou terminada em "-ose" constitui um açúcar.)



Segundo Maciel, embora não exista um número definido de ingredientes que separe o saudável do não saudável, uma lista de ingredientes curta é sempre melhor do que uma lista longa. Ele explica que quanto mais ingredientes existirem num produto, mais processado este tem tendência a ser (e pesquisas recentes revelam que seguir uma dieta rica em alimentos ultraprocessados está associado ao comer em demasia, ao excesso de peso e a um maior risco de desenvolvimento de doenças).



04 Avalia os factos.

"Se chegaste até aqui, é altura de te focares no quadro nutricional, começando pelo tamanho da porção", afirma Maciel. Este ano, a FDA (departamento de alimentos e drogas dos EUA) atualizou os tamanhos das porções de muitos alimentos para refletir melhor o quanto as pessoas realmente comem. "No entanto, e surpreendentemente, não são as porções recomendadas pelos nutricionistas", afirma Maciel. São nada mais do que a quantidade que uma pessoa comum come e destinam-se a contextualizar o resto das informações nutricionais. Se virmos que uma porção de granola é ⅓ chávena e que habitualmente se come uma tigela inteira, multiplicando os valores do rótulo constataremos que provavelmente iremos consumir mais calorias, gordura ou açúcar do que realmente pretendemos.



Há também que analisar a quantidade de açúcares adicionados, que é diferente dos açúcares naturalmente encontrados em determinados alimentos, como na fruta e no leite, e em que se destacam os açúcares adicionados durante o fabrico para adoçar um alimento. Este valor é verdadeiramente importante: demasiado açúcar adicionado (mais de 25 g diários para mulheres e 36 g para homens, segundo a Associação Americana de Cardiologia e o departamento de agricultura dos Estados Unidos) pode aumentar os níveis de açúcar no sangue, levar a quebras de energia e conduzir a inúmeros problemas de saúde, desde problemas cutâneos a perturbações do sono, segundo pesquisas.