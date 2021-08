Como melhorares o teu cuidado pessoal

Quando falamos em "cuidado pessoal", pensas em banhos de imersão e maratonas de filmes debaixo de um cobertor pesado? Se for o caso, não estás errado, mas podes estar a perder algo. "O cuidado pessoal é a forma diária, consistente e básica de cuidares de ti mesmo, incluindo a tua saúde física, emocional e mental, para que possas ser a melhor versão possível de ti mesmo", indica Theresa Melito-Conners, doutorada, especialista em cuidado pessoal, consultora educacional e autora de Massachusetts.



O cuidado pessoal não se resume apenas a mimares-te. "Pode significar fazer algo desagradável que, em última análise, é benéfico para ti (como ir ao dentista) ou dares a ti mesmo exatamente aquilo de que precisas numa situação específica (por exemplo, um almoço como deve ser)", indica Ellen Bard, membro associado da British Psychological Society e autora de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. "Quando o fazes, podes repor melhor as tuas energias para que possas estar totalmente presente no trabalho, no teu treino e nas tuas relações", defende Bard. Além disso, em vez de desperdiçares tempo e energia a obrigares-te a manter a calma, podes dar a ti mesmo os recursos internos para resolver os problemas com os quais estás a tentar não te preocupar. É como juntar a peça do puzzle em falta, em vez de unir várias peças que não encaixam e esperar que formem alguma coisa.