Como melhorares o teu cuidado pessoal

Quando falamos em "cuidado pessoal", pensas em banhos de imersão e maratonas de filmes debaixo de um cobertor pesado? Se for o caso, não estás errado, mas podes estar a perder algo. "O cuidado pessoal é a forma diária, consistente e básica de cuidares de ti mesmo, incluindo a tua saúde física, emocional e mental, para que possas ser a melhor versão possível de ti mesmo", refere Theresa Melito-Conners, doutorada, especialista em cuidado pessoal, consultora educacional e autora de Massachusetts. Quando estás em plena forma, tens mais condições para ultrapassar os obstáculos da vida, sejam eles grandes ou pequenos.



O cuidado pessoal não se resume apenas a mimares-te. "Pode significar fazer algo desagradável que, em última análise, é benéfico para ti (como ir ao dentista) ou dares a ti mesmo exatamente aquilo de que precisas numa situação específica (por exemplo, um almoço como deve ser)", indica Ellen Bard, membro associado da British Psychological Society e autora de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. "De qualquer das formas, os cuidados pessoais permitem repor melhor as tuas energias para que possas estar totalmente presente no trabalho, no teu treino e nas tuas relações", defende Bard. Além disso, em vez de desperdiçares tempo e energia a obrigares-te a manter a calma, podes dar a ti mesmo os recursos internos para resolver os problemas com os quais estás a tentar não te preocupar. É como juntar a peça do puzzle em falta, em vez de unir várias peças que não encaixam e esperar que formem alguma coisa.



"Para cuidares de ti mesmo de forma eficaz, tens de te conhecer bem", afirma Bard. "O que pode satisfazer uma pessoa pode não resultar para outra e aquilo de que precisamos num momento pode não resultar para nós noutra altura", refere. "O cuidado pessoal consiste em estabelecer uma ligação mais profunda connosco e em ouvir aquilo de que os nossos corações, mentes e corpos precisam."



É essencial adaptar as tuas atividades de cuidado pessoal às tuas necessidades atuais. Se o fizeres da forma correta, conseguirás atingir os teus objetivos. Experimenta este guia baseado em opiniões de especialistas.