Desfruta da comida com uma alimentação intuitiva

"A cultura da dieta vai além dos regimes de perda de peso da moda e pode infiltrar-se na linguagem que utilizamos para descrever a alimentação saudável", refere Harrison. "As instruções para "comer de forma limpa" ou evitar "alimentos processados" podem parecer sensatas, mas mesmo essa linguagem é cultura da dieta subtil."



Para alguns, seguir essas regras anula o prazer de comer e, para outros, provoca vários problemas, incluindo comer de forma emocional e a obsessão por uma dieta saudável. "Estás constantemente a perguntar-te se a comida é suficientemente "limpa" ou se é suficientemente "integral"", refere Harrison. "Esta forma de pensar pode ser frustrante e esgotante a nível mental, e, em última instância, pode fazer com que as pessoas se sintam mal quando não conseguem "seguir"."



A investigação corrobora a sua opinião e demonstra que a dieta e as restrições alimentares parecem levar, inevitavelmente, ao mesmo resultado: aumento de peso. (Numa análise de referência de 2007 da UCLA, os investigadores analisaram 31 estudos de longo prazo sobre diferentes dietas. Descobriram que, independentemente do protocolo, a maioria das pessoas recuperou todo o peso que tinha perdido e mais algum, e não verificou benefícios ao nível da saúde.) O motivo, explica Harrison, é que se restringirmos determinados alimentos, inevitavelmente, vamos ter mais desejo e ficar mais obcecados com esses alimentos. Além disso, quando não conseguimos cumprir "as regras", a probabilidade de cometermos exageros por motivos biológicos e psicológicos aumenta.



Por outro lado, comer de forma intuitiva descarta as regras e coloca-te no comando.



"Para começar, verifica se queres comer e o que queres comer. Depois, quando comes, para quando estiveres satisfeito e, quando terminares, pergunta-te a ti mesmo se alguma coisa poderia ter tornado a refeição mais gratificante", refere Harrison. "Talvez te apercebas de que comer batatas fritas de pacote ao almoço em vez de uma sanduíche faz com que voltes a ter fome passado uma hora, ou podes descobrir que comer batatas fritas de pacote sacia o teu desejo de algo salgado e evita que te sintas descontrolado em relação à comida na refeição seguinte.



Neste momento podes estar a pensar que a única coisa que te vai satisfazer é comer constantemente batatas fritas de pacote e bolos." Harrison reconhece que a maior parte das pessoas passa por esta fase de lua de mel em que vale tudo. "Podes gravitar para os alimentos que te proibiste de comer porque sempre os viste como "alimentos maus"", refere. "Embora os desejos por esses alimentos "proibidos" não desapareçam necessariamente, serão equilibrados por desejos de outras coisas. Por vezes vai-te apetecer batatas fritas de pacote e bolo, mas outras vezes vai-te apetecer frutos e vegetais."



"Esse equilíbrio é saudável", afirma. "Sobretudo quando, tal como fazias quando eras bebé, podes consumir intuitivamente os nutrientes e a quantidade de comida de que o teu corpo necessita e, melhor ainda, desfrutar de o fazer."