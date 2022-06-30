Desfruta da comida com uma alimentação intuitiva

Imagina que és verdadeiramente flexível com a tua nutrição: que podes comer tudo o que queres, quando queres e que te sentes bem com isso. Essa é a premissa básica da alimentação intuitiva.

"Uma pessoa que come de forma intuitiva é alguém que confia na sua fome e honra a mesma, não sente culpa relativamente às suas escolhas alimentares e consegue estabelecer prioridades e procurar prazer em comer", refere Christy Harrison, uma nutricionista antidieta registada na vanguarda deste movimento de nutrição e autora do livro Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating (Antidieta: recuperar o seu tempo, dinheiro, bem-estar e felicidade através da alimentação intuitiva).

Basicamente, as pessoas que comem de forma intuitiva dão a si próprias autorização incondicional para comerem o que quiserem, quando quiserem.

"Se te parece algo caótico (ou irrealista), lembra-te de que esta é uma das tuas capacidades mais antigas", afirma Harrison. "Tal como fazer agachamentos de forma exemplar ou respirar profundamente a partir da barriga, comer de forma intuitiva é algo que fazemos desde que nascemos", acrescenta. "Se observarmos os bebés, vemos que prontamente ingerem vários alimentos e depois os rejeitam quando estão satisfeitos."

Esta tendência natural é perturbada por aquilo a que Harrison chama de "cultura da dieta" ou as mensagens constantes sobre o que devemos ou não comer.

"A cultura da dieta venera a magreza e equipara-a a saúde e virtude moral", refere. "Destaca a perda de peso, eleva alguns alimentos e demoniza outros, e rebaixa as pessoas que não correspondem a esta versão de saúde, sobretudo as pessoas com corpos maiores."