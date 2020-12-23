Os benefícios de um tronco forte para o desempenho

Talvez já tenhas ouvido que a melhor forma de fortalecer o teu tronco não é a fazer abdominais sem fim, algo que Falsone diz que é frequentemente executado de forma incorreta e não é saudável para a coluna mesmo quando feito corretamente.



Os exercícios de corpo inteiro, principalmente unilaterais (ou de uma perna ou braço), são muito melhores. "Os lunges, especialmente quando estás a segurar num haltere com uma mão, ativam os teus músculos do tronco," diz Falsonone. "Mesmo um curl de bícep num só braço introduz um pequeno elemento de rotação contra o qual o corpo tem de se estabilizar." Procura um programa de treino que inclua treino unilateral com regularidade.



Para além disso, um pouco de treino dedicado ao tronco faz-te ir mais longe. De acordo com Chaudhari, uma ótima maneira de começar é gastar só cinco a 10 minutos apenas no teu tronco três a cinco dias por semana. "A maioria das pessoas não tem grande resistência dos músculos do tronco, por isso, alguns minutos na maior parte dos dias podem realmente ajudar", afirma. Se tiveres essa resistência esquiva (estás de parabéns) ou se o treino começar a parecer fácil, duplica o tempo.



Para começar, experimenta o bird dog. Em quatro apoios, levanta um braço e a perna oposta até que ambos estejam paralelos ao chão e mantém-nos nessa posição durante até um minuto. Também poderias fazer uma elevação de braços e pernas: deitado de costas numa posição de quatro apoios, estica um braço e a perna oposta até que ambos pairem sobre o chão, em seguida, troca de lado e continua a alternar. Também podes fazer pranchas, pranchas laterais, curls de pernas numa bola de estabilidade e abdominais com rolo.



Mesmo que não vejas imediatamente aqueles "belos abdominais", deves começar reparar neles muito rapidamente na forma de treinos melhores e mais fortes e movimentos mais confortáveis de forma geral.