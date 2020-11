Os benefícios de um tronco forte para o desempenho

Por que é que um tronco rijo é importante

"Se pensares no teu corpo como uma roda, o tronco é seu centro", diz Falsonone. Quando és forte e estável nessa área, os teus braços e pernas, ou "raios", conseguem produzir e absorver força bastante bem. Correr torna-se mais fácil porque as tuas pernas não estão a enfrentar o impacto total ao pisar o pavimento. Os teus batimentos de direita têm uma verdadeira potência porque os teus braços não são os únicos a gerar força para movimentar a raquete.



"Um tronco estável também significa que o teu centro tem o controlo muscular para deixar que os raios se movam sem comprometer a coluna", diz Falsonone. "Imagina o abdominal lenhador na polia alta, um exercício de resistência rotacional que imita o batimento mencionado acima: se tiveres estabilidade no tronco, consegues fazê-lo num movimento suave utilizando os teus músculos do ombro e do braço enquanto a tua coluna permanece no lugar. Contudo, sem essa estabilidade, poderias rodar as costas de uma forma pouco segura ou ser incapaz de fazer tantas repetições, já que os teus braços estariam a fazer todo o trabalho", diz Falsone.