Por que é que uma boa postura é Importante para o desempenho

O bom, o mau e o vilão

"Ter uma boa postura significa manteres o teu corpo no seu alinhamento natural e desejado, que é regulado sobretudo pela coluna vertebral. Consiste no seguinte: ombros para trás, peito para fora, coluna esticada, pélvis neutra e orelhas alinhadas com a parte superior dos ombros (por outras palavras, sem curvar)", afirma R. Alexandra Duma, diplomada pelo DACBSP (Comité Americano de Quiropraxia de Médicos do Desporto) e quiroprática desportiva na FICS, um estabelecimento de recuperação física e bem-estar em Nova Iorque. Pode parecer uma lista exaustiva, mas ao corrigir uma ou duas coisas dessa lista, as restantes terão tendência a acompanhar. Afinal, o teu corpo é uma marioneta grande: ao puxar uma corda, move-se outra.



Segundo Duma, devido ao tempo que as pessoas tendem a passar sentadas e a olhar para os dispositivos atualmente, este alinhamento natural e desejado evoluiu para uma má postura, em que os músculos que deviam ser ativados, nomeadamente, os flexores profundos do pescoço, estão relaxados, pelo que os ombros e o pescoço vão para a frente, criando tensão nos músculos delicados que não se destinam a suportar esse peso. "Com efeito, ao inclinar a cabeça para a frente nem que seja 15 graus, esta, que pesa entre 4,5 e 5,5 kg, subitamente parece pesar 12 kg para a coluna cervical ou para a região do pescoço", afirma Duma. "Essas tensões vão acumulando-se ao longo do tempo e desgastam os nossos ossos, articulações e ligamentos", esclarece.



"E, ao curvarmo-nos, mesmo que nos sintamos melhor momentaneamente, na verdade estamos a necessitar de mais energia. O nosso corpo esforça-se ainda mais para nos manter numa posição em que nunca deveria estar durante longos períodos de tempo, o que pode fazer com que fiquemos fatigados mais rapidamente, independentemente do que estejamos a fazer", afirma Duma, que trabalha com atletas da equipa dos EUA. "Uma postura melhor prepara-te para seres mais eficiente nos teus movimentos, fazendo com que as atividades do quotidiano e os treinos exijam menos trabalho", afirma Dan Giordano, médico de fisioterapia e CMO da Bespoke Treatments Physical Therapy.