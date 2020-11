Jak prawidłowa postawa wpływa na wyniki w sporcie

Dobra, zła i brzydka

„Dobra postawa polega na utrzymywaniu swojego ciała w naturalnym ułożeniu – głównie, jeśli chodzi o kręgosłup. Wygląda to następująco: barki do tyłu, klatka piersiowa do góry, kręgosłup wyprostowany, miednica ułożona naturalnie, uszy w jednej linii z górną częścią barków. Innymi słowy, bez garbienia się” – mówi R. Alexandra Duma, dyplomowana chiropraktyczka sportowa w FICS, centrum wellness i regeneracji w Nowym Jorku. Być może wygląda to jak lista z zakupami, ale jeśli zajmiesz się jedną lub dwiema wymienionymi kwestiami, reszta naprawi się samoczynnie. Ostatecznie ciało to jedna wielka marionetka – gdy pociągniesz jeden sznurek, poruszy się kolejny.



„Przez to, że ludzie spędzają obecnie więcej czasu, siedząc i gapiąc się w ekrany, to naturalne ułożenie ciało zamieniło się w niewłaściwą postawę. Mięśnie, które powinny pracować – czyli głębokie zginacze odcinka szyjnego – są luźne, więc barki i szyja przesuwają się do przodu, co tworzy napięcie w delikatnych mięśniach, które nie powinny utrzymywać takiego ciężaru” – mówi Duma. „Jeśli Twoja głowa przechyla się do przodu nawet o 15 stopni, jej waga wynosząca zwykle 4,5–5,5 kg obciąża kręgi szyjne tak mocno, jakby ważyła ponad 12 kg” – dodaje. „Te napięcia narastają wraz z upływem czasu, niszcząc nasze kości, ścięgna i więzadła” – tłumaczy Duma.



„Garbienie, nawet jeśli przynosi ulgę w pewnych momentach, wymaga tak naprawdę większej ilości energii. Ciało musi wykonać dodatkową pracę, aby utrzymać się w pozycji, w której nigdy nie powinno znajdować się przez tak długi czas. Przez to szybciej się męczymy, niezależnie od tego, co robimy” – zaznacza Duma, która pracuje ze sportowcami z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. „Dzięki lepszej postawie nasze ruchy są wydajniejsze, więc codzienne czynności i ćwiczenia wymagają od nas mniejszego wysiłku” – tłumaczy Dan Giordano, doktor fizjoterapeuta i dyrektor marketingu w Bespoke Treatments Physical Therapy.