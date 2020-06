Jak radzić sobie z niepowodzeniami podczas biegu

03. Pracuj nad tym, co możesz kontrolować

To, że nie jesteś w stanie biegać tak, jak chcesz, nie oznacza, że nie możesz robić żadnych postępów. Skup się na innych aspektach biegania.



Jeśli możesz pobiegać (choć przez kilka minut), popracuj nad postawą. Przyjrzyj się pozycji swoich barków, ramion, bioder, kolan i stóp: czy Twój podbródek jest wychylony poza klatkę piersiową? Jeśli tak, Twoje stopy prawdopodobnie znajdują się za biodrami. Trzymasz barki luźno i nisko, a także wymachujesz ramionami do tyłu i nie trzymasz ich przy ciele? Czy Twoje ręce są luźne i przesuwają się przy biodrach? „Te wskazówki pomogą Ci zidentyfikować swoje słabości i popracować nad nimi podczas biegu” – mówi Bennett.



Jeśli nie masz możliwości, aby wyjść i pobiegać, poćwicz głębokie oddychanie brzuchem: przyniesie to korzyści podczas następnego biegu. Dzięki głębokim, kontrolowanym oddechom dostarczasz ciału większą ilość tlenu. Weź wdech i wypełnij brzuch powietrzem. Następnie swobodnie wypuszczaj je przez kilka sekund. Spróbuj wykonywać to ćwiczenie przez kilka minut. Te głębokie oddechy pozwolą Ci obniżyć tętno i uspokoić się w stresujących sytuacjach – zarówno podczas biegu, jak i na co dzień.



04. Doceniaj małe sukcesy

W bieganiu nie chodzi tylko o osiąganie jak najlepszych czasów czy pokonywanie jak najdłuższych dystansów. Wyznacz sobie drobne cele i nagradzaj się za ich realizowanie.



Dzięki temu spojrzysz na rezultaty z innej perspektywy i bardziej je docenisz.



05. Myśl długodystansowo

Spójrzmy prawdzie w oczy, czasami nic nie idzie zgodnie z planem. Zamiast pogrążać się w rozczarowaniu, potraktuj tę zmianę planów jako szansę na skupienie się na długoterminowych planach i spojrzenie na trening z innej perspektywy. Niezależnie od tego, jak będą wyglądały Twoje nowe treningi, pamiętaj o konsekwencji i opieraj na niej swój rozwój.



„Konsekwencja ma kluczowe znaczenie, ale nie oznacza to, że nie istnieją żadne odstępstwa od reguły. Tak naprawdę w konsekwencji chodzi o elastyczność” – mówi Bennett. „Jeśli nie dasz rady pobiegać przez 50 minut, może uda Ci się wygospodarować chociaż 15. Jeśli w ogóle nie możesz biegać, spróbuj poćwiczyć, potańczyć, pójść na spacer lub dodać wpis w dzienniku biegowym”.



Dzięki takiej elastyczności nie tylko uda Ci się poprawić formę, ale utrzymasz też mentalne zaangażowanie w sport” – mówi Bennett.



„Nie musisz biegać każdego dnia, aby stać się lepszym biegaczem. A nawet jeśli nie biegasz, nadal możesz cieszyć się korzyściami, które daje bieganie”.