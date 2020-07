Czy wytrwałość jest wrodzona, czy nabyta?

Może nie chodzić o samą motywację, a o wytrwałość. Wbrew pozorom to nie to samo.



„Wytrwałość to umiejętność nieustępliwego dążenia do celu, niezależnie od tego, czy jest nim wykonanie pojedynczego treningu czy zrobienie dyplomu, nawet jeśli jest to trudne czy niekomfortowe” – mówi dr Alexandra Touroutoglou, profesorka neurologii na Harvard Medical School. Touroutoglou badała ostatnio mózgi zwierząt i ludzi, aby dowiedzieć się więcej o tej cesze, oraz o tym, dlaczego u niektórych z nas (np. nałogowych bywalców siłowni lub joginów ćwiczących siedem dni w tygodniu) jest ona bardziej rozwinięta, a u niektórych (włączających drzemkę po pierwszych dźwiękach budzika) – mniej.



Na początku warto uzmysłowić sobie jedno: wymagające zadania, takie jak ćwiczenia, aktywują przedni zakręt obręczy (część kory mózgowej), który w naturalny sposób jest bardziej rozwinięty u niektórych osób. W takich przypadkach jest on w stanie przewidywać fizyczne wymagania zadania, a następnie efektywnie pozyskiwać energię z ciała potrzebną do jego wykonania. Gorzej funkcjonujący przedni zakręt obręczy może natomiast przecenić ilość pracy, której wymaga zadanie, i nie docenić wynikających z niego korzyści.



Ciekawe jest to, że, podobnie jak w przypadku mięśni, entuzjazm związany z realizowaniem danego celu można wyćwiczyć – tak wynika z badań przeprowadzonych przez zespół Touroutoglou. „Można poprawić funkcjonowanie przedniego zakrętu obręczy, co w konsekwencji pozwala zwiększyć swoją wytrwałość” – tłumaczy. Krótko mówiąc, im lepiej jesteś w stanie oszacować wysiłek, którego wymaga wykonanie danej czynności, tym łatwiejsze się to staje. Masz więc większe szanse na realizację swojego celu.