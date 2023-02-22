Cuatro ejercicios de movilidad para los tobillos que puedes probar según los expertos

La movilidad del tobillo es la base del movimiento, la sensación y el rendimiento de todo el cuerpo.

Después de todo, no importa si corres, caminas, vas en bicicleta o haces sentadillas en el gimnasio, lo único que te separa del suelo son tus pies (y tu calzado). Además, el tobillo es la unión entre los pies y el resto del cuerpo, comentó Audra Wilson, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

(Contenido relacionado: ¿Qué es el Power Walking? ¿Deberías agregarlo a tus entrenamientos semanales?)

A continuación, algunos expertos explican qué es la movilidad del tobillo, por qué es importante y cuáles son los mejores ejercicios de movilidad para el tobillo para un entrenamiento intenso y seguro.