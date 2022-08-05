Un bra deportivo con un escote alto es una prenda básica para tener en cualquier guardarropa de entrenamiento. Se puede usar fácilmente fuera del gimnasio y se puede combinar con un par de shorts, leggings o lo que sea que se adapte a tu estado de ánimo.

Dado que proporcionan cobertura y un ajuste seguro, los bras deportivos de cuello alto son una gran elección para los entrenamientos de alto impacto y de rápido movimiento, como el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT), que implican movimientos multidireccionales.

Son igualmente beneficiosos para las actividades que incorporan inversiones, como el yoga y la gimnasia, por lo que no tienes que preocuparte por que se deslicen mientras estás al revés. Echa un vistazo a los mejores bras deportivos de cuello alto de Nike, que vienen en una variedad de niveles de sujeción.

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