Los mejores bras deportivos de cuello alto de Nike para comprar ahora
Guía de compra
Desde estilo hasta sujeción, estos bras deportivos de cuello alto tienen lo que necesitas.
Un bra deportivo con un escote alto es una prenda básica para tener en cualquier guardarropa de entrenamiento. Se puede usar fácilmente fuera del gimnasio y se puede combinar con un par de shorts, leggings o lo que sea que se adapte a tu estado de ánimo.
Dado que proporcionan cobertura y un ajuste seguro, los bras deportivos de cuello alto son una gran elección para los entrenamientos de alto impacto y de rápido movimiento, como el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT), que implican movimientos multidireccionales.
Son igualmente beneficiosos para las actividades que incorporan inversiones, como el yoga y la gimnasia, por lo que no tienes que preocuparte por que se deslicen mientras estás al revés. Echa un vistazo a los mejores bras deportivos de cuello alto de Nike, que vienen en una variedad de niveles de sujeción.
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Los mejores bras deportivos de cuello alto de Nike de baja sujeción
Los bras deportivos de baja sujeción están diseñados para sentirse suaves y cómodos en el cuerpo, al tiempo que brindan una amplia sujeción para actividades de bajo impacto como yoga o pilates, o para usar como ropa general durante todo el día. Tienden a estar hechos de materiales ligeros y elásticos, y tienen un acolchado mínimo.
1.Bra deportivo Nike Indy Rainbow Ladder
El bra deportivo de cuello alto Nike Indy Rainbow le da un look colorido a tu próximo entrenamiento de bajo impacto, y el diseño con correas en la espalda ofrece una sensación fresca y transpirable. El bra presenta almohadillas extraíbles, por lo que puedes ajustar la forma y la sensación a tu gusto.
2.Bra deportivo Nike Yoga Dri-Fit Indy
Este bra deportivo ultrasuave y de sujeción ligera está diseñado para adaptarse perfectamente al cuerpo, sin generar fricción ni distracciones. La tela Nike Infinalon es un material elástico que es más delgado, más ligero y más fuerte que otros hilos de Nike y proporciona una sensación suave y ligeramente compresiva que abraza el cuerpo.
Este bra presenta correas duales: una elástica y suave con acanalado de Infinalon y la otra delgada y ajustable para cuando necesites adaptar el ajuste.
Los mejores bras deportivos de cuello alto de Nike de sujeción media
Si estás buscando un bra deportivo con un poco más de sujeción, prueba con un estilo de sujeción media. Estos bras ofrecen más estructura y control (y a veces más acolchado) para acompañarte en una variedad de actividades como senderismo, ciclismo o entrenamiento de fuerza.
1.Bra deportivo de cuello alto Swoosh Nike Dri-Fit
El bra Swoosh Nike Dri-Fit es la clásica silueta del bra deportivo Nike con correas anchas y materiales transpirables Nike Dri-Fit que permiten una evaporación rápida del sudor. Como una ligera variación del icónico bra Nike Swoosh, este estilo ofrece un escote más alto y viene en tres colores de camuflaje.
Tiene una almohadilla extraíble de una pieza, diseñada para no desplazarse del lugar a medida que te mueves, y el bolsillo de la almohadilla se abre desde la parte superior, por lo que sirve como un lugar de almacenamiento rápido para un teléfono si necesitas ir con las manos libres.
2.Nike Dri-FIT Swoosh Run Division
Similar a otros bras Swoosh Nike Dri-Fit, este estilo presenta telas absorbentes de sudor, correas anchas y almohadillas extraíbles de una pieza. Pero este bra está diseñado específicamente para las corredoras.
Los paneles de malla a lo largo de la parte delantera y posterior aumentan el flujo de aire para mantenerte fresca en las carreras a altas temperaturas. Para las carreras matutinas o nocturnas, cuando el sol aún no ha salido, tiene detalles reflejantes que te mantienen visible en las carreteras.
3.Bra de cuello alto con medio cierre Nike Air Dri-Fit Swoosh
El bra deportivo de cuello alto se fusiona con el top corto de entrenamiento: este bra presenta un diseño de medio cierre ajustable, por lo que puedes ajustar el nivel de cobertura y cambiarte fácilmente después del entrenamiento.
Además, este bra tiene todas las otras características de un buen bra deportivo: almohadillas extraíbles, tela transpirable y un contorno suave que ofrece sujeción y no pellizca.
Los mejores bras deportivos de cuello alto de Nike de alta sujeción
Los bras deportivos de alta sujeción brindan la máxima sujeción para actividades de alto impacto como el running o el HIIT. Por lo general, cuentan con materiales más gruesos y características de diseño con sujeción para brindar una mayor seguridad.
Nike Dri-FIT ADV Alpha
El bra Nike Dri-Fit Adv Alpha es una pieza destacada de ropa de entrenamiento, pero también es increíblemente funcional. No importa si estás corriendo, saltando o practicando paradas de manos, el contorno revestido en el pecho ayuda a minimizar el rebote, mantener todo en su lugar y agregar una capa adicional de sujeción.
Si bien proporciona una alta sujeción y durabilidad, este bra también se siente ligero, fresco y transpirable. Las costuras estructuradas y las tazas moldeadas proporcionan una mejor estructura, y puedes personalizar el ajuste con las correas ajustables.
Texto: Hannah Singleton