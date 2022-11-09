Cómo manejar el cansancio durante el primer trimestre, según los expertos

Consejos para aumentar tu energía que te ayudarán con la fatiga del primer trimestre
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¿Te sientes demasiado cansada? El hecho de que sea normal no significa que tengas que sufrirlo. Nuestros expertos están aquí para ayudar.
- La fatiga del primer trimestre no es un invento, es el resultado de un montón de hormonas del embarazo mezcladas con todo lo que tu cuerpo está trabajando para que tu bebé crezca.
- Pequeños cambios, como comer pequeñas comidas durante el día y mejorar tu rutina de sueño, pueden aumentar tu energía y hacer que tu embarazo sea más llevadero.
- Si te interesa, se ha demostrado también que el movimiento ayuda. Consulta el programa Nike (M)ove Like a Mother en NTC para conocer los entrenamientos que se adapten mejor a ti.
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*Este contenido está diseñado para informar e inspirar, no para diagnosticar, tratar o dar consejos médicos específicos. Consulta siempre a tu proveedor de servicios de salud para saber cómo mantenerte segura y saludable antes, durante y después del embarazo.
Hay un tipo especial de agotamiento que puede invadirte cuando estás recién embarazada. “La fatiga del primer trimestre no tiene comparación”, dice Amanda Williams, MD, gineco-obstetra certificada por el consejo en Oakland, California y miembro del consejo asesor de Nike (M)ove Like a Mother. “Es el momento en que el feto y la placenta crecen de manera más apresurada por lo que hay una gran demanda metabólica en tu cuerpo". También es cuando ciertas hormonas, como el estrógeno, la progesterona y la GCH (gonadotropina coriónica humana, la hormona del embarazo liberada por la placenta), aumentan bruscamente, lo que puede hacer que te sientas pésima.
Piénsalo así: Tu cuerpo está empezando a cultivar un ser humano y a construir su hogar para los próximos nueve y pico meses, así que no es de extrañar que no te sientas con energía para levantarte del sofá, y mucho menos para hacer ejercicio (en verdad, así que no te sientas mal). Incluso las atletas profesionales se sienten marginadas en esta etapa: Adia Barnes, atleta de Nike, entrenadora principal del equipo de básquetbol femenino de los Wildcats de la Universidad de Arizona y madre de dos hijos, recuerda haber sentido una "tremenda fatiga" durante su primer trimestre.
Aun así, no tienes que dejar que el cansancio te venza. Aquí te contamos cómo manejarlo.
Date un descanso.
Reconoce que "tu cuerpo está haciendo algo increíble", afirma la Dra. Williams. "A menudo la gente, sobre todo la que es deportista, dice que siente que debería hacer más o conseguir más. Pero recuerda que estás haciendo algo fenomenal con solo sentarte en el sofá y lograr que la placenta crezca". En otras palabras, incluso si no corres 5 km todos los días, tu cuerpo se siente como si lo hicieras con todo el trabajo que está haciendo. Así que está bien que te relajes si lo necesitas.
Toma siestas si puedes.
Probablemente sepas que es saludable descansar. Pero "es más fácil decirlo que hacerlo", señala Meghan Rosenfeld, Nike Trainer y fundadora de Trimester Fit Body en Doylestown, Pensilvania. Sugiere marcar un tiempo en el calendario para hacer siestas diarias. "Basta con que cierres los ojos durante 15 o 20 minutos y te sentirás más fresca, aunque no caigas en un sueño profundo", afirma Rosenfeld. No te sientas culpable por dedicarte tiempo a ti misma: no es ni útil ni necesario, y es una buena práctica para la vida posparto (tanto tomar siestas como el no sentirte culpable).
Come y bebe (agua) con regularidad.
Los refrigerios pequeños y repletos de nutrientes a lo largo del día pueden ayudar a mantener la energía y, además, a frenar las náuseas, señala la Dra. Williams. Recomienda opciones como un puño de frutos rojos, o frutos secos, que son nutritivos y fáciles de comer. O prueba con queso en tiras y galletas, hummus en una tostada de pan integral o rodajas de manzana bañadas en mantequilla de frutos secos. Solo escucha a tu cuerpo cuando te diga que estás llena, ya que comer en exceso puede terminar haciéndote sentir más cansada, advierte Rosenfeld. También señala que la deshidratación puede contribuir a la fatiga, así que bebe agua a lo largo del día. Si el agua no te apetece en este momento, prueba agregar un poco de limón o menta o cambiarla por agua con gas.
Mantén una rutina de sueño.
Los cambios hormonales del primer trimestre, junto con el estrés adicional de un embarazo reciente, pueden dificultar la obtención de un sueño de calidad, incluso si estás totalmente agotada, señala la doctora Grace Pien, profesora adjunta y directora de la asociación de medicina del sueño del Hospital Johns Hopkins de Baltimore (Maryland). Si a eso le sumas las náuseas, puede parecer que lograr un buen descanso nocturno es solo una ilusión. La Dra. Pien sugiere atenuar las luces, escuchar música relajante y evitar las pantallas antes de acostarse, todo lo cual ayuda a indicar al cerebro que es hora de dormir.
En cuanto a las náuseas nocturnas, la Dra. Williams sugiere evitar los alimentos ácidos por la noche, ya que pueden irritar el revestimiento del estómago. También recomienda tener a mano unas galletas saladas para calmar las náuseas si aparecen en mitad de la noche, o guardar en la refrigeradora un poco de jengibre encurtido (como el que viene con el sushi).
Mueve tu cuerpo.
Siempre que tu médico te dé el visto bueno, incluso un poco de ejercicio puede darte algo de vida y ayudar a regular tus niveles de azúcar en sangre, lo que puede evitar grandes bajones de energía, afirma Rosenfeld. "Incluso en los días en los que solo quieres estar echada en tu cama, sal a dar un pequeño paseo. Pueden ser 10 minutos", recomienda. "Puede que incluso acabes dando un paseo más largo de lo que te habías propuesto en un principio".
Si no encuentras motivación para hacer ejercicio (y eso está bien, no te preocupes), intenta una respiración diafragmática por unos minutos, esto puede ayudarte a fortalecer tu core y tu suelo pélvico, y te da un momento de atención plena para centrarte. Para hacerlo, expande tu caja torácica mientras relajas el suelo pélvico al inhalar, luego contrae los abdominales y el suelo pélvico al exhalar.
¿Qué puede darte más energía que los consejos anteriores? Saber que este trimestre suele ser el más duro en términos de agotamiento. Lo más probable es que pronto te sientas más como tú yo normal.
Texto: Rachel Rabkin Peachman
Fotografía: Vivian Kim
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