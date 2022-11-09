Cómo manejar el cansancio durante el primer trimestre, según los expertos

Hay un tipo especial de agotamiento que puede invadirte cuando estás recién embarazada. “La fatiga del primer trimestre no tiene comparación”, dice Amanda Williams, MD, gineco-obstetra certificada por el consejo en Oakland, California y miembro del consejo asesor de Nike (M)ove Like a Mother. “Es el momento en que el feto y la placenta crecen de manera más apresurada por lo que hay una gran demanda metabólica en tu cuerpo". También es cuando ciertas hormonas, como el estrógeno, la progesterona y la GCH (gonadotropina coriónica humana, la hormona del embarazo liberada por la placenta), aumentan bruscamente, lo que puede hacer que te sientas pésima.

Piénsalo así: Tu cuerpo está empezando a cultivar un ser humano y a construir su hogar para los próximos nueve y pico meses, así que no es de extrañar que no te sientas con energía para levantarte del sofá, y mucho menos para hacer ejercicio (en verdad, así que no te sientas mal). Incluso las atletas profesionales se sienten marginadas en esta etapa: Adia Barnes, atleta de Nike, entrenadora principal del equipo de básquetbol femenino de los Wildcats de la Universidad de Arizona y madre de dos hijos, recuerda haber sentido una "tremenda fatiga" durante su primer trimestre.

Aun así, no tienes que dejar que el cansancio te venza. Aquí te contamos cómo manejarlo.