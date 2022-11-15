Cómo conseguir dormir más en el tercer trimestre según los expertos

Las mujeres embarazadas suelen recibir los consejos no solicitados (con un guiño de complicidad) de "dormir mientras puedas". Está bien, ¿pero qué tal si no puedes hacerlo?

El embarazo conlleva cambios fisiológicos y psicológicos considerables que son todo menos relajantes. El tamaño completo del abdomen en expansión es incómodo, las hormonas elevan la temperatura corporal hasta las nubes y puedes experimentar otros efectos secundarios divertidos como náusea y acidez, dice la Dra. Amanda Williams, ginecobstetra certificada en Oakland, California, y miembro del consejo asesor de Nike (M)ove Like a Mother. Este factor aunado al estrés y la ansiedad normalmente acompañan al crecimiento de un bebé en el vientre y no es raro que las investigaciones muestren que casi el 80% de las mujeres sufran insomnio en el tercer trimestre.

Pero el sueño es la mejor recuperación, en especial cuando el cuerpo trabaja tiempo extra para mantener otra vida, asegura la Dra. Safia Khan, especialista en trastorno del sueño en el Centro Médico del suroeste de la Universidad de Texas en Dallas. Aprende a identificar si lo que te mantiene despierta son los problemas físicos, mentales o ambos.