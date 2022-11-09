Cómo enfocarte en tu salud mental después de tener un bebé

Después de sobrevivir a 40 semanas de gestación en promedio, sin mencionar los minutos u horas (incluso días) que tardaste en dar a luz, no es raro sentirse exhausta, abrumada y en una montaña rusa emocional. Y puede ser muy crudo: algunas mujeres recién paridas deben enfrentar el shock impensable y dolor de la pérdida, mientras otras experimentan ansiedad, depresión u otros trastornos clínicos posparto. Si ese es tu caso, comunícate con un profesional de la salud y pide ayuda lo antes posible.

Pero incluso si las cosas transcurren relativamente bien, es muy normal que todo se sienta realmente complicado. De hecho, hasta un 80% de las madres recién paridas experimentan lo que se conoce como "depresión posparto" una o dos semanas después de haber dado a luz.

"Subestimamos mucho los desafíos del periodo de posparto", dice la Dra. Amanda Williams, ginecobstetra certificada en Oakland, California, y miembro del consejo asesor de Nike (M)ove Like a Mother. "Las mujeres pasan tanto tiempo preocupándose por el parto, que ignoran lo difícil que puede ser la siguiente fase".

Entre la recuperación física, los cambios hormonales y la nueva realidad de preocuparte por un infante, no puedes predecir exactamente cómo serán las primeras semanas. Pero puedes y debes encontrar formas de cuidarte. A continuación, presentamos cinco sugerencias avaladas por expertas para vivir esas primeras semanas abrumadoras y proteger tu salud mental al hacerlo.