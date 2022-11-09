Cómo hacer ejercicio después de un aborto espontáneo según los expertos

La Dra. Williams señala que generalmente está bien hacer una actividad de bajo impacto, como caminar, en los días posteriores a una pérdida de embarazo. Pero para los entrenamientos de mayor impacto, habla con tu médico para asegurarte de que estás en condiciones. Es probable que tu médico clínico considere cuán avanzado estaba el embarazo, cómo ocurrió la pérdida y si todavía estás sangrando mucho, dice la Dra. Williams. Por ejemplo, ¿la pérdida fue durante el primer trimestre o más tarde, en el segundo o tercero? ¿Requirió medicamentos o algún procedimiento? ¿Tuviste una cesárea? Todas estas variables afectarán tu recuperación y qué tan pronto puedas volver a moverte.

La Dra. Williams dice que, en general, las personas que sufren un aborto espontáneo en el primer trimestre a menudo pueden volver a su rutina de ejercicios en una semana o dos si el sangrado se detiene o se vuelve un manchado leve. Pero si sigues sangrando mucho, recomienda que no practiques ejercicios exigentes, ya que podría aumentar tu riesgo de sangrado excesivo o hemorragia.

En el caso de una pérdida en el tercer trimestre, la Dra. Williams comenta que es posible que debas esperar entre tres y cuatro semanas antes de reanudar los entrenamientos de alta energía. Y si tuviste una cesárea, aconseja esperar un mínimo de ocho a 12 semanas antes de hacer ejercicios abdominales tradicionales como planchas, aunque el entrenamiento de recuperación del suelo pélvico a base de respiraciones profundas es útil (hablaremos más sobre eso a continuación).