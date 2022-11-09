Por qué deberías probar el yoga prenatal según los expertos

¿Escuchas “ejercicio durante el embarazo” e inmediatamente piensas en “yoga prenatal”? Tiene sentido. Por un lado, la práctica de yoga de bajo impacto es versátil y se adapta fácilmente al cuerpo durante el embarazo. Por otro lado, muchos estudios de fitness ofrecen clases de yoga prenatal como la única opción para maternidad.

“El yoga prenatal puede ser una forma realmente potente de ejercicio moderado”, explica Dena Zimbel, instructora de yoga en Portland, Oregón, partera jubilada y miembro de la junta asesora de Nike (M)ove Like a Mother. Claro, el yoga es una forma de movimiento físico que siempre ayuda, dice ella. Pero también facilita una conexión mente-cuerpo que es clave cuando desarrollas otra vida dentro de ti (NBD). El embarazo suele ser un momento difícil para estar presente en tu cuerpo cambiante, y el yoga ofrece una forma de volver a conectarte con él, explica Zimbel.

Especialmente si nunca antes has hecho yoga (o incluso si lo has hecho), puede resultar intimidante desarrollar una práctica prenatal. Y si nunca te han interesado mucho las ~energías del yoga~ o estás más acostumbrada a entrenamientos más duros en lugar de relajantes, es posible que te sientas menos entusiasmada con una forma de ejercicio más suave. Independientemente, hay beneficios reales que puedes obtener al pasar tiempo en tu tapete (si tu médico lo aprueba), y formas de maximizarlos.