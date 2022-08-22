Cinco ideas de almuerzos saludables para la escuela para los niños

Preparar el almuerzo para los más pequeños es una forma de asegurarte de que obtengan los nutrientes que necesitan para favorecer su aprendizaje, sus niveles de energía y su desarrollo físico.

Preparar almuerzos para la escuela es una forma infalible de asegurarte de que tu hijo pueda mantener su concentración y su energía a lo largo del día, tanto si tiene un paladar delicado como si tiene necesidades alimentarias especiales o un apetito insaciable. Esto se debe a que los niños tienen necesidades nutricionales fundamentales para el crecimiento físico y el desarrollo cerebral. El calcio, el hierro, las vitaminas B y la vitamina C son solo una parte de estos importantes minerales y vitaminas.

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Es importante tomar una cantidad adecuada de proteínas y carbohidratos complejos para un crecimiento óptimo. Según un artículo de investigación de 2020 de la revista Frontiers in Psychiatry, cuando se consumen carbohidratos más complejos y proteínas, además de frutas y verduras, se regula mejor el estado de ánimo. La fibra es otro tipo importante de nutrientes que puede contribuir a mejorar la salud digestiva de los niños, ya que ayuda a tener una buena digestión.

A la hora de preparar comida para los más pequeños, es importante lograr un equilibrio entre saciar sus antojos y darles alimentos muy nutritivos. Una de las mejores formas de asegurarte de que disfruten de su almuerzo es preguntarles qué tipos de sabores y texturas les gustan más. Añadir a la comida un alimento o ingrediente que sabes que van a disfrutar, además de un alimento nuevo, puede ser muy útil para garantizar que coman lo que les hayas preparado.