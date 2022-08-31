Bocadillos escolares deliciosos y sin lácteos, recomendados por dietistas

"Los síntomas comunes son flatulencias, inflamación, estreñimiento o diarrea", dijo Jessica Cording, maestra en ciencias, R.D., dietista y nutricionista certificada, I.N.H.C. El ACG añade que también pueden presentarse dolores o cólicos abdominales, así como una necesidad urgente de hacer de cuerpo, en las dos horas siguientes al consumo de lácteos. De acuerdo con el Boston Children's Hospital, aproximadamente de 30 a 50 millones de menores estadounidenses tienen intolerancia a la lactosa.

Otra razón por la que los niños pueden requerir alimentos sin lactosa es la alergia a la leche de vaca, clasificada como un trastorno del sistema inmunitario, puesto que una proteína de la leche provoca una respuesta de defensa por parte de este. Es posible que se presente una reacción leve o grave, por lo general en forma de comezón, inflamación, urticaria o erupción. En algunos casos, una alergia a la leche puede provocar una respuesta anafiláctica que ponga en riesgo la vida, de acuerdo con Food Allergy Research & Education (FARE).

Aproximadamente el 2.5 por ciento de los niños estadounidenses de menos de tres años son alérgicos a la leche, lo que la convierte en la forma más común de alergia alimentaria tanto en bebés como en adolescentes, de acuerdo con FARE. De hecho, una evaluación publicada en un número de 2019 de Frontiers in Pediatrics informó que las alergias alimentarias en los niños (en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo) han aumentado en los últimos 20 años. Aunque la mayoría de los niños superarán esta afección, la alergia a la leche es una de las alergias alimentarias más frecuentes entre adultos.

Palinski-Wade aconseja firmemente a los padres que eviten diagnosticar ellos mismos a sus pequeños.

"Si un niño muestra molestias al consumir lácteos, recomiendo altamente que le hagan pruebas de alergia", señala. "Conocer la causa exacta del problema es el primer paso para determinar qué alimentos puede o no ingerir".