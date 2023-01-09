4 beneficios saludables de la calabaza, según nutricionistas

Si crees que las calabazas solo sirven para hornear pasteles y hacer decoraciones, te sorprenderá saber que tanto la calabaza como sus semillas están llenas de nutrientes. De hecho, la calabaza y sus semillas tienen numerosos beneficios para la salud.

"Ambos alimentos aportan proteínas, fibras y nutrientes, pero en cantidades diferentes", afirma Amy Gorin, máster en ciencias y dietista nutricionista registrada. Y mientras que las semillas de calabaza tienen un alto contenido en grasas insaturadas (saludables) y calorías, la calabaza en sí es baja en grasas y calorías, en parte debido a su alto contenido de agua. También es una rica fuente de carbohidratos, señala la doctora Lisa Young, dietista nutricionista registrada y profesora adjunta de nutrición de la New York University.

Y, según el perfil nutricional de la fruta, la calabaza es algo que nunca debe faltar. La base de datos de la USDA, FoodData Central, informa que una sola ración (1 taza) de calabaza cocida en lata proporciona aproximadamente el 25 por ciento de las necesidades diarias de fibra para las mujeres y alrededor del 17 por ciento para los hombres. También es una excelente fuente del antioxidante betacaroteno, el colorido pigmento que se encuentra en numerosas frutas y verduras, que se convierte en vitamina A en el organismo. Puede desempeñar un papel vital en la salud inmunológica y el funcionamiento de los órganos.

Además, las semillas de calabaza están llenas de nutrientes vitales. FoodData Central informa que una ración de 28 gramos de semillas de calabaza sin cáscara proporciona aproximadamente 14 gramos de grasas saludables (como los ácidos grasos poliinsaturados, que son esenciales para la salud del cerebro y la fuerza muscular) y casi 9 gramos de proteínas. Por ejemplo, una persona sedentaria que pese 45 kilos necesita 55 gramos de proteínas al día para mantener su masa muscular actual. Esto supone cerca del 20% de sus necesidades diarias.

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