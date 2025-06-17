Los beneficios de la calabaza moscada según un nutricionista certificado

La calabacita es quizá uno de los vegetales más versátiles que hay. Existen muchas variedades por disfrutar (incluida la gran calabaza típica) y todas son ricas en vitaminas, minerales, carbohidratos complejos y fibra. La calabaza tiene muchos beneficios que vale la pena cosechar.

Entre ellos están los beneficios a la salud de la piel, el equilibrio en la presión sanguínea, apoyo al sistema inmune y prevención de la inflamación crónica. La mayoría de las calabacitas tiene un exterior entre amarillo y naranja debido a una clase de pigmentos llamada carotenoides. Uno de los carotenoides más estudiados es el betacaroteno (un precursor de la vitamina A), que se ha investigado por su enorme número de efectos positivos en el cuerpo.

Gracias al betacaroteno y a una variedad de vitaminas y minerales, la calabacita presenta varios beneficios. A continuación, verás las razones por las que agregar una variedad de este sano vegetal a tu dieta te dará grandes resultados.