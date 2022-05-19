Los siete mejores estiramientos para el dolor en la espinilla

El dolor en la espinilla ocurre cuando tanto músculos como huesos se estiran en la inserción de la espinilla (la tibia) y se inflaman. De acuerdo con la Cleveland Clinic, el dolor en la espinilla usualmente se desarrolla a partir del estrés repetitivo causado por ejercicios de alto impacto, tales como el running, y la incomodidad subsecuente. El dolor también varía entre los atletas. Para algunos, los síntomas de la lesión incluyen un dolor sordo o agudo en la parte inferior de la pierna que se intensifica después de un entrenamiento. Para otros, la incomodidad puede ser sutil al entrenar, pero después volverse un dolor persistente.

Hay algunas causas potenciales del dolor de espinilla. Para los corredores, algunos de los factores más comunes es aumentar los kilómetros o la intensidad demasiado rápido, usar calzado que no ajusta bien o que está muy desgastado o correr sobre superficies duras. Cuando se trata adecuadamente y de forma temprana al evitar el ejercicio intenso y al aplicar hielo a las áreas afectadas, el dolor cederá. Sin embargo, si no se atiende de forma correcta, esta lesión menor puede reaparecer en futuros ciclos de entrenamiento o, peor, convertirse en fracturas de estrés tibial con el paso del tiempo.

Aunque los corredores tienen mayor riesgo de sufrir de dolor en la espinilla, toda persona activa puede padecerlo. De hecho, quienes participan en deportes (como gimnastas, bailarines, incluso reclutas militares) o clases de entrenamiento intensas que involucran movimientos repetitivos de alto impacto o saltos, como HIIT, pueden sufrir de dolor en la espinilla. La gente con pie plano sobrepronadora o con arcos muy rígidos también tienen riesgo de sufrir dolor de espinilla.

Remplazar tu calzado de running con regularidad también es de utilidad. Entrenar con un calzado desgastado contribuye al problema, ya que una vez que la amortiguación se reduce, también lo hace el soporte. Si puedes evitar entrenar en superficies duras, como concreto o una cancha de básquetbol, también puedes prevenir este problema. Por último, hacer estiramientos antes de correr puede ayudar a prevenir o incluso lidiar con el dolor de espinilla cuando se presente.