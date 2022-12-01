El mejor equipo de senderismo de invierno de Nike

No dejes que la nieve o el frío te impidan salir al sendero. Las caminatas de invierno pueden ser pacíficas y es posible que encuentres senderos menos concurridos que en los meses de verano.

Si tienes el equipo de senderismo de invierno adecuado para mantener la calidez, puedes disfrutar las caminatas casi en cualquier momento del año. Al igual que con cualquier aventura de senderismo, asegúrate de hacer un plan con anticipación y tomar precauciones de seguridad antes de salir a la naturaleza: consulta el pronóstico del tiempo para prepararte para las condiciones meteorológicas, planea regresar antes del anochecer, camina con un amigo o, si lo haces por tu cuenta, avísale a un amigo en dónde caminarás.

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