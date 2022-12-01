El mejor equipo de senderismo de invierno de Nike
Guía de compra
Mantén la calidez y transpirabilidad en las caminatas de invierno con un equipo diseñado para ayudarte a descubrir nuevos lugares.
No dejes que la nieve o el frío te impidan salir al sendero. Las caminatas de invierno pueden ser pacíficas y es posible que encuentres senderos menos concurridos que en los meses de verano.
Si tienes el equipo de senderismo de invierno adecuado para mantener la calidez, puedes disfrutar las caminatas casi en cualquier momento del año. Al igual que con cualquier aventura de senderismo, asegúrate de hacer un plan con anticipación y tomar precauciones de seguridad antes de salir a la naturaleza: consulta el pronóstico del tiempo para prepararte para las condiciones meteorológicas, planea regresar antes del anochecer, camina con un amigo o, si lo haces por tu cuenta, avísale a un amigo en dónde caminarás.
Sigue leyendo para conocer sobre el mejor equipo de senderismo de invierno imprescindible de Nike.
Ocho artículos de equipo de senderismo de invierno imprescindible de Nike
1. Calzado de trail running impermeable
El calzado adecuado es imprescindible para cualquier caminata, en especial si hay mal tiempo. Invierte en un par de calzado impermeable que mantendrá los pies secos, cómodos y protegidos contra el mal tiempo. Cuando mantienes la humedad afuera, evitas que los pies se pongan fríos y se empapen lo que puede producir ampollas y arruinar una linda caminata.
El calzado de trail running de Nike confeccionado con una capa externa GORE-TEX mantendrá el agua a raya, y algunos modelos cuentan con una polaina adicional en el cuello para evitar que los escombros entren al calzado. Además, cualquier calzado de la colección Nike Trail Running cuenta con amortiguación con soporte en la entresuela y tracción duradera en la suela para ayudar a adherirse a las superficies resbalosas.
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2. Calcetines cálidos y absorbentes de humedad
Elegir el calzado o las botas de senderismo de invierno adecuados es solo la mitad del camino. Asegúrate de combinar el calzado de senderismo con un par duradero de calcetines absorbentes de humedad para mantener los pies secos. Los calcetines acolchados Nike Dri-FIT, como las calcetas acolchadas Everyday Plus, ofrecen una banda del arco cómoda y con soporte, y un patrón gráfico tejido transpirable en la parte superior para brindar ventilación, lo que ayuda a que se sequen con rapidez en condiciones húmedas.
3. Capas base transpirables Nike Pro
Mantener una temperatura corporal agradable durante una caminata fría se resume en usar muchas capas. Para dominar el arte de vestirse en capas para las caminatas de invierno, es importante comenzar con una prenda base. Elige materiales ligeros, absorbentes de sudor y transpirables para obtener una capa base efectiva, como las que encontrarás en la colección Nike Pro.
Las playeras de manga larga Nike Pro son de tela ligera y cuentan con transpirabilidad adicional incorporada en las zonas que se calientan más, lo que ayuda a los senderistas a mantener la comodidad y evitar sobrecalentarse cuando sube la temperatura corporal. Existen toneladas de opciones disponibles, desde playeras de manga larga con aberturas para los pulgares hasta playeras de medio cierre y más que se pueden quitar con facilidad, si lo necesitas.
4. Partes de abajo Nike ACG
Los senderos difíciles requieren equipo de senderismo de invierno más resistente. La colección Nike All Conditions Gear (ACG) es donde encontrarás el par de leggings o pants de senderismo adecuados para la exploración al aire libre. La colección de ropa está confeccionada para ser duradera y resistir el uso y desgaste por el mal tiempo, todo esto mientras mantiene la calidez.
Algunas prendas en la colección cuentan con tecnología absorbente de sudor Nike Dri-FIT, y muchos estilos están inspirados (e incluso son nombrados) por las maravillas al aire libre. Los pants cargo Nike ACG Smith Summit, por ejemplo, está inspirados en Smith Rock, un patio de juegos para escalar en el centro de Oregón. Los pants cuenta con un tejido Woven repelente al agua, muchos bolsillos y una pretina de tiro alto elástica con un cinturón de red ligero para ayudar a regular el ajuste.
5. Capas con aislamiento Nike Therma-FIT
La clave para vestirse en capas para las caminatas de invierno es mantener el frío a raya sin agregar demasiado peso. Busca prendas ligeras y con aislamiento, como la ropa Nike Therma-FIT, para usar sobre tu capa base. La tela Nike Therma-FIT, que se puede encontrar en joggers, sudaderas con gorro, chamarras, chalecos y más, ayuda a atrapar el calor natural del cuerpo para mantener la calidez sin agregar peso al atleta.
Para las caminatas en la nieve, elige una chamarra con gorro Nike Therma-FIT con tela resistente al agua para usar como una capa más externa. Además, en un día muy frío, considera agregar una sudadera con gorro Nike Therma-FIT entra la capa base y la chamarra.
6. Chamarras Nike GORE-TEX
Aunque muchas chamarras con aislamiento Nike Therma-FIT son resistentes al agua, si esperas que llueva, considera elegir una capa impermeable Nike GORE-TEX adicional. Estas chamarras bloquearán el viento y la lluvia, algunas incluso cuenta con un pasamontañas extraíble que mantiene la cara cubierta durante las salidas al aire libre en días fríos.
7. Accesorios para los días fríos
Un artículo básico tejido para el frío, como un gorro, es una parte clave de la lista de equipo de senderismo de invierno imprescindible. Encuentra gorros Nike en una gran variedad de colores y telas que mantendrán la cabeza cálida y cómoda.
Además, dale la misma atención al cuello, las manos y los ojos con guantes, polainas para el cuello y lentes diseñados para las actividades en el frío. Los lentes de sol polarizados Nike no solo protegen los ojos del viento, también reducen el brillo de las superficies con nieve.
8. Mochila o mochila de senderismo
Desde calentadores de cuello y guantes hasta lentes de sol y botellas de agua (Nota: incluso si hace frío, no olvides hidratarte), puede que necesites un lugar espacioso y conveniente para guardar todo tu equipo. Encuentra mochilas grandes con soporte acolchado y mucho espacio ideal para las caminatas largas, o mochilas compactas pequeñas para cuando no necesitas cargar tanto equipo.
Texto: Emily DiNuzzo