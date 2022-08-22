Los cinco mejores guantes de running que puedes comprar en Nike

Los mejores guantes de running de Nike
Guía de compra
Estos guantes de running de Nike son de primera calidad y están diseñados para mantener la comodidad de los atletas en el clima frío.
Mientras las condiciones sean seguras, el clima invernal no tiene por qué afectar tus planes de entrenamiento. Evita que se te duerman y congelen los dedos con un par de guantes de running bien diseñados.
Los guantes de running de Nike cuentan con tela cálida y de secado rápido para mantener las manos cómodas sin que se acumule la humedad. Y todos estos guantes Nike de primera calidad están equipados con agarres en las puntas de los dedos, compatibles con pantallas táctiles, para que puedas acceder fácilmente a tus aplicaciones, como Nike Run Club.
Sigue leyendo para obtener más información sobre las mejores ofertas de guantes de running de Nike y escoger cuál es el estilo ideal para ti.
(Relacionado: Cómo limpiar el calzado de running)
Los mejores guantes de running de Nike
1.Mayor ajustabilidad a media carrera: guantes de running para mujer Nike Transform
Los guantes de running Nike Transform brindan a las corredoras una capa inferior con tecnología Nike Dri-FIT y una capa superior para proteger las manos del viento y el agua a la vez que brindan una capa adicional de aislamiento. Cuando las manos se calientan durante la carrera, se puede retirar la capa superior.
(Relacionado: Once ideas de regalos para corredores)
2.Para las carreras más frías: guantes de running para hombre y mujer Nike Sphere 360
Los guantes Nike Sphere 360 tienen un diseño con aislamiento que hace que el calor corporal del atleta circule para brindar calidez total y cómoda desde la palma hasta las puntas de los dedos. Además, cuentan con puños ajustados y un gráfico reflejante.
3.Para carreras largas: guantes de running para hombre y mujer Nike Accelerate
Si buscas correr grandes distancias en climas fríos, escoge guantes que sean ligeros y transpirables para evitar manos húmedas. Los guantes de running Nike Accelerate están diseñados con materiales ventilados y absorbentes de sudor para garantizar que las manos se mantengan cálidas y secas, mientras que el puño ajustado conserva la calidez.
4.Para cobertura ligera: guantes de running para mujer Nike Base Layer
La tela ligera y de secado rápido hace que los guantes Nike Base Layer sean ideales para las atletas que buscan cobertura ligera en carreras en climas templados. Y, cuando los días son más fríos, estos guantes tienen un perfil delgado y bajo que les permite usarse en capas bajo otro par de guantes.
5.Para carreras húmedas y con viento: guantes de running para hombre y mujer Nike Shield Phenom
Para los corredores que se enfrentan a las condiciones más difíciles, los guantes de running Nike Shield Phenom son la elección ideal. La estructura exterior es impermeable y resistente al viento, mientras que la parte interior contiene tela suave y cómoda. Los clips de los guantes hacen que sea más fácil guardarlos juntos.
Texto: Julia Sullivan, terapeuta física con certificación A.C.E.