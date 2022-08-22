Los cinco mejores guantes de running que puedes comprar en Nike

Mientras las condiciones sean seguras, el clima invernal no tiene por qué afectar tus planes de entrenamiento. Evita que se te duerman y congelen los dedos con un par de guantes de running bien diseñados.

Los guantes de running de Nike cuentan con tela cálida y de secado rápido para mantener las manos cómodas sin que se acumule la humedad. Y todos estos guantes Nike de primera calidad están equipados con agarres en las puntas de los dedos, compatibles con pantallas táctiles, para que puedas acceder fácilmente a tus aplicaciones, como Nike Run Club.

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