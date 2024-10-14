Qué buscar a la hora de elegir tenis de correr para invierno

Que el tiempo se torne frío y helado no significa que tengas que entrenar en casa, pero sí significa que debes buscar una estrategia. Por ejemplo, los tenis que han sido muy útiles durante el verano o el otoño, puede que no sean los indicados para correr frente a los peligros del invierno.

La investigación sugiere que tanto el frío como la lluvia y la nieve pueden aumentar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, por lo que lo mejor es llevar tenis diseñados para el clima invernal, y así reducir el riesgo de posibles lesiones. Teniendo esto en cuenta, aquí encontrarás información sobre las características de los tenis de invierno que te ayudarán a mantener el rendimiento en el entrenamiento y conservar la calidez en los pies.