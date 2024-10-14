Qué buscar a la hora de elegir tenis de correr para invierno
Guía de compra
Encuentra los mejores tenis de correr para que puedas protegerte contra el mal tiempo y mejorar tu rendimiento.
Que el tiempo se torne frío y helado no significa que tengas que entrenar en casa, pero sí significa que debes buscar una estrategia. Por ejemplo, los tenis que han sido muy útiles durante el verano o el otoño, puede que no sean los indicados para correr frente a los peligros del invierno.
La investigación sugiere que tanto el frío como la lluvia y la nieve pueden aumentar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, por lo que lo mejor es llevar tenis diseñados para el clima invernal, y así reducir el riesgo de posibles lesiones. Teniendo esto en cuenta, aquí encontrarás información sobre las características de los tenis de invierno que te ayudarán a mantener el rendimiento en el entrenamiento y conservar la calidez en los pies.
Impermeabilidad
Tanto si corres por carreteras húmedas, terrenos embarrados o caminos con nieve, el lema es el mismo: mantén la transpirabilidad. Cuando los pies mantienen la transpirabilidad y comodidad, existe menor riesgo de que te salgan ampollas y otros problemas, así que busca tenis con un alto nivel de protección. Los Nike Pegasus 41 GORE-TEX y los Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX, que cuentan con tecnología que también proporcionan durabilidad, protección contra el viento y transpirabilidad, son dos excelentes opciones de tenis de correr.
Aislamiento
El aislamiento térmico es la capacidad de unos tenis de retener el calor corporal y ofrecer protección contra el viento. Si bien la mayoría de los tenis impermeables ofrecen el aislamiento adecuado en condiciones invernales templadas, en especial con los calcetines de invierno adecuados, puede que eso no sea suficiente para los días más fríos. Por lo tanto, busca unos tenis de correr para invierno que sean extremadamente cómodos. Los Nike Pegasus Trail 5 para el invierno no solo cuentan con una parte superior de GORE-TEX impermeable, sino que también cuentan con una entresuela de espuma ReactX con responsividad mejorada.
Visibilidad
Los meses de invierno tienen días más cortos, por lo que es posible que corras en condiciones de poca visibilidad. Además, los vehículos necesitan más tiempo para frenar en condiciones de humedad, por lo que es importante que te vean a la distancia. Busca calzado con características reflejantes, como los Nike Pegasus 41 PRM. Estos tenis son ideales para correr por el pavimento a diario y ofrecen una pisada enérgica y un ajuste regulable.
Tracción
Los peligros del invierno no son poca cosa: pueden existir zonas heladas y charcos que hacen que una ruta de correr parezca una pista de patinaje, sin la tracción o el agarre adecuados. Cuando compares tenis de correr para invierno, busca más tracción de la que te gustaría en un modelo de tenis de correr para pavimento de verano. Los Nike Pegasus 41 GORE-TEX y los Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX son excelentes opciones de tenis de correr, ya que están diseñados con una suela storm-tread para condiciones húmedas y resbaladizas, y la última opción cuenta con una suela todoterreno para máxima tracción y agarre en todas las superficies.
Protección
Si corres o caminas por senderos sin pavimentar y con nieve, es probable que unos tenis de corte low no te protejan lo suficiente contra el frío ni eviten que la lluvia o la nieve empapen tus calcetines. Considera comprar unos tenis de correr de invierno de corte high, que ofrecen más protección cuando hace frío y tracción en cualquier condición meteorológica. Por ejemplo, los tenis de trail running Nike Zegama 2 para mujer cuentan con una polaina en el tobillo que ayuda a limitar la suciedad del camino, y la malla diseñada estratégicamente en la parte superior y el talón interno ayudan a proporcionar estabilidad y cobertura.
Otros factores a tener en cuenta
Además de las cinco características principales, existen otros consejos para elegir tenis de correr de invierno, como probártelos con calcetines de correr de invierno, que suelen ser más gruesos que los de todos los días, ya que ofrecen sujeción en los días fríos.
Si tienes en cuenta todos estos factores a la hora de elegir tus tenis de correr para invierno, podrás prepararte mejor para afrontar el frío (aunque quizás puedas quedarte en casa durante esas tormentas de nieve y de hielo épicas) y correr con comodidad y confianza por el camino.
Texto: Elizabeth Millard