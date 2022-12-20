El entrenamiento abdominal rápido que los entrenadores prefieren

Dedicar una atención especial a los abdominales en los entrenamientos tiene muchos beneficios.

Nicole Thompson, entrenadora personal certificada por la organización American Council on Exercise de Estados Unidos, indica que incluir ejercicios de torso en los entrenamientos puede ayudar a mejorar la postura, estabilizar la columna, prevenir el dolor de espalda y mejorar el rendimiento atlético.

Trabajar los músculos abdominales, que incluyen el recto abdominal, los oblicuos internos y externos, el transverso del abdomen, los erectores espinales, los multífidos y el cuadrado lumbar, también ayuda a prevenir las lesiones, sobre todo las relacionadas con la columna vertebral.

La fuerza de los abdominales favorece el funcionamiento saludable de la zona lumbar y evita que la columna lumbar se curve demasiado hacia dentro. Así lo explica Jennifer Novak, máster en ciencias y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Es normal tener la zona lumbar ligeramente arqueada, pero cuando se arquea demasiado hacia dentro y se produce lo que se conoce como lordosis, se genera tensión en la columna, de forma que aumenta el riesgo de lesiones como las protusiones discales y las fracturas por estrés.

No tienes que dedicarle muchas horas a la semana a los entrenamientos de abdominales para notar que estás ganando fuerza. A continuación, te enseñamos un entrenamiento de abdominales rápido, efectivo y completo que ha creado Thompson para fortalecer el torso.