Cómo prevenir lesiones comunes al correr según los expertos

Piensa en lo tenso que está tu cuerpo después de pasar todo el día encorvado frente a la computadora. No es la posición ideal para antes de una pisada grande y abierta, ¿verdad? Según Patel, empezar la carrera sin calentar puede producir un sobreestiramiento de los músculos y no activarlos como es debido. Piensa en esto: si los músculos de movimiento principales (es decir, los glúteos) no están activos, los músculos secundarios (las pantorrillas y los isquiotibiales) tendrán que trabajar extra, lo que creará un estrés adicional en las rodillas y los ligamentos del tobillo.



El calentamiento no tiene por qué tomarte demasiado tiempo. "Los calentamientos de activación dinámica (es decir, los que incluyen estiramientos basados en movimiento en lugar de posiciones estáticas) ayudan a preparar el cuerpo y a activar los músculos adecuados antes de empezar a correr", nos explica Patel. Una rutina de cinco minutos antes de la carrera que incluya sets de 10 repeticiones de estiramientos dinámicos de piernas (como estocadas y saltos laterales) puede ayudarte a correr durante más tiempo, según indica un estudio del Journal of Strength and Conditioning Research. Para esos días en los que no te sobran esos cinco minutos para calentar, al menos aprovecha los primeros cinco minutos de la carrera corriendo a ritmo suave, ya sea caminar a paso rápido o trotar suavemente.





Ahora ya lo sabes: el secreto para correr durante largos periodos de tiempo no está en alcanzar altas velocidades ni en registrar una cantidad determinada de kilómetros. Está en hacer todo lo posible fuera de la carretera, la ruta o la cinta de correr para que tus sesiones sean tan beneficiosas para el cuerpo como lo son para la mente.