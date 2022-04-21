Mejores chalecos y cinturones de hidratación para running de Nike

Cómo hidratarte antes de una carrera
Guía de compra
Además, el mejor equipo de hidratación de Nike que puedes usar cuando recorras kilómetros.
Si alguna vez mientras corrías te imaginaste darle un sorbo a un vaso de agua fría, lo más probable es que tu cuerpo te haya avisado que tenías sed y necesitabas hidratarte. Mientras más sudas durante una carrera, más agua y sodio pierde tu cuerpo. Es importante recuperar los líquidos perdidos para evitar la deshidratación y continuar con un rendimiento óptimo.
A pesar de que escuchar a tu cuerpo es importante, la sed no siempre es una señal de alerta suficiente. De hecho, en las investigaciones de demuestra que la sed se sacia antes de que de el cuerpo esté completamente hidratado. La sed también puede ser más difícil de percibir durante ejercicios de resistencia prolongados.
Asegúrate de leer lo siguiente para conocer cuánta agua necesitan en realidad los corredores, además de estrategias y equipos de ayuda para reponer líquidos a media carrera.
¿Por qué es importante hidratarte?
Para que el cuerpo funcione adecuadamente, es imprescindible beber suficiente agua diariamente. El agua ayuda a que el cuerpo:
- mantenga una temperatura normal
- lubrique y amortigüe las articulaciones
- proteja la médula espinal y otros tejidos sensibles
- elimine los desechos
La hidratación es especialmente importante durante el ejercicio y calor intensos, ya que el cuerpo pierde agua y electrolitos a través del sudor. Los electrolitos son minerales imprescindibles, entre los que se incluyen el sodio, potasio, calcio y magnesio, que ayudan a mantener el equilibrio adecuado de agua en el cuerpo, regulan la temperatura corporal, mueven los nutrientes y desechos dentro y fuera de las células, y ayudan al funcionamiento adecuado de los músculos y del sistema nervioso. El sodio ayuda a regular la presión arterial , que es la razón por la que algunos atletas ponen un poco de sal en el agua que beben después de entrenar.
¿Cuánta agua debes beber antes, durante y después del running?
Además de beber suficiente agua a lo largo del día, es importante reponer cualquier pérdida de agua durante una carrera. Según el American Council on Exercise, hay tres componentes principales que ayudan a mantener una hidratación óptima.
- Antes de correr: aproximadamente dos o tres horas antes de que ates tu calzado de running, bebe de 503 a 591 ml de agua Después, entre 15 y 30 minutos antes de la carrera, bebe otros 237 ml.
- Durante la carrera: durante el entrenamiento, bebe de 207 a 296 ml de líquido cada 10 o 20 minutos.
- Después de la carrera: cuando termines de correr, bebe otros 237 ml de líquido 30 minutos después y bebe de 473 a 710 ml de líquido por cada .45 kg de peso corporal que pierdas durante el ejercicio. Para controlar el peso del agua perdida durante una carrera, pésate antes y después de la carrera y, recuerda, es posible que pierdas más agua cuando el tiempo esté caluroso o húmedo.
¿Cómo elegir el equipo de hidratación adecuado?
Nike ofrece varias opciones para mantenerte hidratado durante una carrera. Para elegir la opción adecuada, toma en cuenta tus preferencias personales, así como el lugar donde realizas el running, el esfuerzo que haces y el tiempo que planeas salir a correr.
1.Botella de agua
Las botellas de agua estándar de Nike vienen en una gran variedad de tamaños que se adaptarán a tus necesidades. Actualmente, Nike ofrece botellas de agua en presentaciones de 355, 710, 1,183 y 1,893 ml Una botella de agua es útil si puedes guardarla en el portavasos de la cinta para correr, en el coche, durante la ruta o a un lado de la pista para tomarla cuando necesites hidratarte: antes, durante o después de la carrera. Los estilos de acero inoxidable ayudan a conservar los líquidos fríos por más tiempo, mientras que las botellas de agua de plástico sin BPA son ligeras y duraderas. Algunas botellas incluyen popotes y otras tapas abatibles. Nike también ofrece una botella mezcladora, que puede ser útil para mezclar tabletas de electrolitos o polvos.
2.Cinturón de hidratación para running
Nike ofrece cinturones de hidratación de 296, 591 y 651 ml, que son cangureras diseñadas para llevar una o dos botellas de agua. Te permiten mantener tus manos libres y te dan un acceso rápido y sencillo al agua cuando la necesites. Aunque los cinturones de hidratación no pueden llevar tanta agua como una botella más grande, son útiles para carreras más cortas.
3.Chaleco de hidratación para running
Un chaleco de hidratación para running es el equipo perfecto para los corredores de senderos o de distancias largas. Con capacidad de hasta 3 litros (aproximadamente 2,957 ml) de agua, un chaleco de hidratación permite llevar mucho líquido fácil de alcanzar sobre la marcha. Los chalecos de hidratación de Nike están diseñados para ser ligeros y transpirables. Algunos están confeccionados para llevar botellas de agua caliente con alargadores de popotes y otros también tienen espacio para una cámara completa de agua. Los chalecos de Nike running también tienen espacio de almacenamiento adicional para artículos imprescindibles, como llaves, una tarjeta o un teléfono.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo te hidratas después del running?
El American Council on Exercise recomienda beber 237 ml de líquido 30 minutos después de un entrenamiento, y beber de 473 a 710 ml de líquido por cada .45 kg de peso corporal que pierdas durante el ejercicio.
¿Cómo puedes llevar agua mientras corres?
Para mantener tus manos libres en las carreteras o senderos, opta por un cinturón o chaleco de hidratación para running. Los cinturones de hidratación de Nike están diseñados para ajustarse como una cangurera con espacio para una o dos botellas de agua, mientras que un chaleco de hidratación ofrece más capacidad y un acceso más fácil al agua usando un popote.
¿Cuáles son las señales de deshidratación?
Algunos de los síntomas más comunes de deshidratación incluyen: fatiga, sed, piel y labios secos, orina de color oscuro, dolor de cabeza, calambres musculares, aturdimiento y mareos.
Texto: Lindsay Frankel