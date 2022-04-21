Mejores chalecos y cinturones de hidratación para running de Nike

Para que el cuerpo funcione adecuadamente, es imprescindible beber suficiente agua diariamente. El agua ayuda a que el cuerpo:

mantenga una temperatura normal

lubrique y amortigüe las articulaciones

proteja la médula espinal y otros tejidos sensibles

elimine los desechos



La hidratación es especialmente importante durante el ejercicio y calor intensos, ya que el cuerpo pierde agua y electrolitos a través del sudor. Los electrolitos son minerales imprescindibles, entre los que se incluyen el sodio, potasio, calcio y magnesio, que ayudan a mantener el equilibrio adecuado de agua en el cuerpo, regulan la temperatura corporal, mueven los nutrientes y desechos dentro y fuera de las células, y ayudan al funcionamiento adecuado de los músculos y del sistema nervioso. El sodio ayuda a regular la presión arterial , que es la razón por la que algunos atletas ponen un poco de sal en el agua que beben después de entrenar.