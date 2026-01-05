Tres entrenamientos para caminar aprobados por entrenadores

Caminar puede beneficiar tu salud de muchas maneras, pero comencemos con una de las más importantes: dar más pasos cada día te ayuda a vivir más tiempo, dice la entrenadora Sierra Nielsen, CPT, con sede en Los Ángeles. ¿Cómo? Caminar aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, lo que desencadena una cascada de beneficios para la salud mental y física.

Por ejemplo, el aumento del flujo sanguíneo al cerebro está relacionado con una mejor salud cognitiva y se asocia con una mejor atención, memoria y salud cerebral en general a medida que envejecemos, dice Liu. Incluso puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, según un informe de JAMA Network de 2022.

También hay beneficios cardiovasculares. "Caminar fortalece el músculo cardíaco y reduce la rigidez de las arterias, por lo que puede bombear más sangre con menos esfuerzo. Eso disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y reduce la tensión en las arterias", dice Liu. "También mejora la circulación de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a que la sangre fluya con más facilidad".

Dado que esto disminuye la fuerza que empuja contra las paredes de las arterias, caminar puede ser realmente beneficioso para las personas con presión arterial alta, en especial si aceleran un poco el ritmo. Un metaanálisis publicado en 2024 de 1700 estudios de personas con hipertensión reveló que caminar a paso ligero (definido como caminar a un ritmo de 20 minutos por milla) reducía la presión arterial.

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Caminar también puede hacer maravillas por tu estado de ánimo. "Es algo para lo que nuestros cuerpos están diseñados, y eso por sí solo es fundamental", dice Tang. "Las investigaciones demuestran que caminar puede ayudar a reducir los síntomas de la ansiedad y la depresión y, para muchas personas, es un método fiable para restablecer el estado de ánimo".

"Esto es especialmente cierto cuando caminas al aire libre en la naturaleza", dice. "Estar al aire libre en entornos naturales da perspectiva. Los estudios demuestran que las personas tienden a experimentar menos rumiación, esos bucles de pensamiento repetitivos y ansiosos. Te hace desviar la atención de tu propia cabeza y te lleva al mundo que te rodea, que muchas personas encuentran calmante, esclarecedor y mentalmente refrescante".

Además, probablemente hayas notado que simplemente te sientes mejor cuando caminas más. "Nuestros cuerpos evolucionaron para moverse con regularidad, no para estar sentados durante largos períodos, por lo que las personas a menudo se sienten rígidas o adoloridas cuando son sedentarias", dice Tang.

Esto es especialmente cierto para las personas que viven con ciertas afecciones inflamatorias. "Los profesionales de la salud suelen recomendar a las personas con molestias articulares o artritis que se mantengan activas, y caminar suele ser la opción más realista. Es el clásico escenario de 'el movimiento lubrica': un movimiento simple realizado de forma constante", dice Tang.