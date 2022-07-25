¿Qué es la cinta kinesiológica y cómo usarla?
Salud y bienestar
Probablemente, ya hayas visto a muchos atletas usando tiras de cintas en los tobillos, rodillas u hombros. Pero ¿de qué se trata todo eso? ¿Deberías usarlas?
Si alguna vez tuviste que lidiar con una lesión, consultar a un fisioterapeuta o si simplemente viste un partido o una carrera profesional, es muy probable que conozcas las cintas kinesiológicas, esas tiras populares que usan los atletas de cualquier deporte.
¿Por qué son tan populares las cintas? "La magia de las cintas kinesiológicas está en la estructura elástica", dice Alina Kennedy, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, entrenadora certificada de running y fisioterapeuta. "Cuando la colocas, estiras la cinta, lo que después hace que se retraiga ligeramente y produzca arrugas en la piel. La teoría es que, como la piel se aglutina, aumenta la circulación sanguínea y linfática subyacente. Esto es muy bueno para las lesiones porque genera más acción curativa y acelera la recuperación".
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Cómo funcionan las cintas kinesiológicas
Cuando la cinta kinesiológica jala la piel, crea pequeños espacios entre la piel y los tejidos subyacentes. Esto no solo mejora la circulación sanguínea y linfática, como lo describe Kennedy, sino que también proporciona a las articulaciones más espacio para moverse.
Por ejemplo, un estudio descubrió que las cintas que se colocan rodeando la rodilla pueden aumentar el espacio de la articulación patelofemoral. Aunque el espacio sea pequeño, puede ser suficiente para reducir la irritación de la articulación durante el movimiento.
Kennedy indica que también actúa un componente mental. En la parte del cuerpo donde se coloquen, las cintas kinesiológicas generan la sensación de tener un soporte adicional, ya sea en el tobillo, la rodilla o cualquier otro lugar. Kennedy explica que, aunque no va a cambiar tu manera de moverte, la sensación de tener una cinta alrededor de una articulación puede darte la sensación de que tienes un poco más de estabilidad.
En su práctica profesional, Kennedy usa a menudo las cintas kinesiológicas para las lesiones musculares como la distensión muscular de grado 1 (daño leve con mínima pérdida de fuerza y movilidad) en pantorrillas, isquiotibiales y cuádriceps. También descubrió que funciona bien para corredores que sufren de fatiga muscular y calambres en las piernas durante las carreras de larga distancia o de competencia.
La cinta también es útil para rehabilitar músculos debilitados o desiguales. Por ejemplo, en 2017, se realizó una prueba controlada aleatoria con participantes con una postura adelantada de la cabeza, lo que puede provocar presión en la columna cervical. Los resultados mostraron que, cuando se usó la cinta en el cuello y la parte superior de la espalda, la posición de la cabeza mejoró.
Tres consejos para el uso de cintas kinesiológicas
Incluso aunque no tengas dolor, recurrir a un profesional para que coloque la cinta primero puede ser útil, según Whitney Heins, entrenadora certificada de running y fundadora de la comunidad de running The Mother Runners. De esa manera, puedes obtener recomendaciones sobre la ubicación e instrucciones detalladas que te facilitarán el proceso cuando quieras colocártelas por tu cuenta.
Si la idea es usar una cinta para un partido o una carrera importante, Heins sugiere solicitarle a un profesional con licencia que la coloque uno o dos días antes del evento. Así, la cinta seguirá en su lugar unos días después y tú sabrás cómo recolocarla si es necesario.
Sin importar cuál sea tu objetivo o necesidad, la colocación de la cinta kinesiológica debería seguir estas indicaciones:
- Primero, limpia el área, luego pasa un algodón o gasa con alcohol y deja que se seque. Esto ayudará a que la cinta se adhiera mejor y dure más.
- Envuelve la porción media de la cinta alrededor del área indicada, especialmente si existe una lesión muscular menor. Esta es la porción de la cinta que tiene más elasticidad. Por ejemplo, en una distensión de pantorrilla, el medio de la cinta debe cubrir el lado posterior de la parte inferior de la pierna.
- Asegúrate de que los extremos de la cinta queden completamente estirados. Básicamente, la porción del medio, que es elástica, debe quedar sujetada mediante dos bordes firmes.
Y recuerda: "Aunque sea útil para controlar el dolor en el caso de algunos atletas, definitivamente no es un tratamiento y no 'arreglará' la lesión", dice Kennedy. "Yo recomendaría que si tienes dolor, busques a un fisioterapeuta o a un médico especialista en medicina deportiva para evaluar la lesión antes de usar la cinta kinesiológica".
Cómo envolver la rodilla con cinta
Observa cualquier línea de salida de una carrera y verás muchas formas de colocación de la cinta en la rodilla, porque no existe una única forma "correcta" de hacerlo, dice Kennedy. Juega un poco con lo que sientas más estable para ti y recurre a un fisioterapeuta para determinar la colocación que satisfaga mejor tus necesidades.
El método más simple es comprar cinta kinesiológica precortada para la rodilla. Se llama tira en Y (Y-strip), porque se ve como una porción de cinta más ancha cortada parcialmente a la mitad.
- Comienza a envolverla unos 7 o 10 cm por encima de la rodilla.
- Lleva la cinta hacia abajo de manera tal que la separación quede por encima de la rótula y luego la deje expuesta cuando la rodee.
- A continuación, dependiendo de la marca, la cinta tendrá una tira por debajo de la rótula o continuará en dos partes que se cruzarán detrás de la rodilla. Esto ayuda a la estabilidad, explica Kennedy.
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Cómo envolver el tobillo con cinta
Si tienes rigidez, dolor leve o inestabilidad en el tobillo, la cinta puede ayudar, indica Kennedy, siempre que no exista una lesión real. Estos son los pasos para colocar la cinta:
- Empieza por la zona externa de la pierna unos 10 a 15 cm por encima del tobillo.
- Estira la cinta sobre el talón, como si estuvieras poniendo el pie en un estribo.
- Jala la cinta hacia el lado opuesto sobre la parte interna del talón.
- Coloca otra pieza de cinta en la parte posterior del pie, centrada con el tendón de Aquiles.
- Envuelve el tobillo con la cinta. La cinta debe quedar lo suficientemente ajustada para que el tobillo se sienta con soporte, pero igual pueda moverse.
Aunque un esguince de tobillo se envolvería de la misma manera para mantenerlo estable mientras se cura, esto no significa que puedas volver a practicar tu deporte porque tengas la cinta puesta. La función de la cinta es permitir la movilidad de la articulación mientras mejoras, no es llevarte de regreso a la acción. Esto es así para cualquier tipo de lesión, incluido el desgarro del manguito rotatorio o de los meniscos.
Si tienes un esguince, una distensión u otro tipo de lesión, consulta a un médico sobre el tiempo de evolución de tu lesión para retomar el ejercicio físico.
Texto: Elizabeth Millard
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