¿Qué es la cinta kinesiológica y cómo usarla?

Cuando la cinta kinesiológica jala la piel, crea pequeños espacios entre la piel y los tejidos subyacentes. Esto no solo mejora la circulación sanguínea y linfática, como lo describe Kennedy, sino que también proporciona a las articulaciones más espacio para moverse.

Por ejemplo, un estudio descubrió que las cintas que se colocan rodeando la rodilla pueden aumentar el espacio de la articulación patelofemoral. Aunque el espacio sea pequeño, puede ser suficiente para reducir la irritación de la articulación durante el movimiento.

Kennedy indica que también actúa un componente mental. En la parte del cuerpo donde se coloquen, las cintas kinesiológicas generan la sensación de tener un soporte adicional, ya sea en el tobillo, la rodilla o cualquier otro lugar. Kennedy explica que, aunque no va a cambiar tu manera de moverte, la sensación de tener una cinta alrededor de una articulación puede darte la sensación de que tienes un poco más de estabilidad.

En su práctica profesional, Kennedy usa a menudo las cintas kinesiológicas para las lesiones musculares como la distensión muscular de grado 1 (daño leve con mínima pérdida de fuerza y movilidad) en pantorrillas, isquiotibiales y cuádriceps. También descubrió que funciona bien para corredores que sufren de fatiga muscular y calambres en las piernas durante las carreras de larga distancia o de competencia.

La cinta también es útil para rehabilitar músculos debilitados o desiguales. Por ejemplo, en 2017, se realizó una prueba controlada aleatoria con participantes con una postura adelantada de la cabeza, lo que puede provocar presión en la columna cervical. Los resultados mostraron que, cuando se usó la cinta en el cuello y la parte superior de la espalda, la posición de la cabeza mejoró.