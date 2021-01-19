Cómo hacer una dominada correctamente

Prueba la máquina de dominadas asistidas, que reproduce el ejercicio pero sin necesidad de usar todo el peso corporal. ¿No tienes ninguna a mano? Ata una banda de resistencia alrededor de la zona media de la barra de dominadas, para que la banda quede más baja. Coloca un banco cerca para poder ayudarte a poner un pie dentro de la banda. Después, pon el otro pie sobre el primero. Con las piernas estiradas, aférrate a la barra y comienza a hacer la dominada. Si te resulta demasiado sencillo, utiliza una banda con menos resistencia (así tendrás menos ayuda) o, en lugar del pie, coloca la rodilla dentro de la banda.



También puedes comenzar con dominadas de agarre supino, ya que el movimiento es el mismo, pero agarrarás la barra con las palmas mirando hacia ti. Esto te hará activar más los bíceps para completar el movimiento.