Cómo establecer objetivos sin agotarte

Para algunas personas, los objetivos son la base para mantener la consistencia y progresar hacia cualquier objetivo que se hayan fijado, y no solo para la condición física, sino para cualquier tipo de búsqueda, desde optimizar una rutina de sueño hasta trazar un camino de carrera profesional futuro. Pero para otros, establecer objetivos puede causar el efecto contrario: desmotivación contra empoderamiento.

En su libro "Hábitos atómicos", James Clear afirma que esto ocurre porque los objetivos a menudo involucran cambios monumentales que no transforman el comportamiento en general. Por ejemplo, quizás intentes cambiar tus hábitos por un par de semanas o tal vez solo por un par de días. Pero, podrías agotarte en tu afán por lograr el objetivo porque el nuevo comportamiento requerido para alcanzar dicho objetivo no parece sostenible.

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Además, Clear explica en su libro que una mentalidad orientada hacia los objetivos puede crear un efecto "yoyo", ya que podrías enfocarte en un objetivo claro, como correr una carrera específica y cuando cruces la línea de meta y alcances el éxito, el objetivo desaparecerá, lo que puede resultar más adelante en un entrenamiento sin rumbo.

Sin embargo, eso no significa que los objetivos personales sean inservibles. Crear objetivos alcanzables y significativos puede ser una parte importante de alcanzar hitos y de cambiar tu comportamiento de una forma realista. Cuando busques cómo establecer objetivos, personalizarlos para satisfacer tus necesidades es clave, y gran parte de eso es comprender tu inversión emocional y crear una mejor mentalidad para lo que viene.