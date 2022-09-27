Cómo dormir mejor durante la noche de forma natural según los expertos

La comida que consumes afecta tu sueño, motivo por el que Amy Shapiro, maestra en ciencias, dietista registrada y nutricionista certificada, recomienda consumir más alimentos que ayuden a relajarse y desconectarse, sobre todo antes de dormir.

Nueces: los frutos secos como, en especial, las almendras y las nueces, son fantásticos para dormir. Amy nos explica por qué: las nueces son uno de los alimentos más ricos en melatonina, la hormona del sueño. Shapiro explica que esta variedad de fruto seco también contiene una buena cantidad de ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso omega-3 común. El cuerpo convierte el ácido alfa-linolénico de las nueces en dos ácidos grasos omega-3 llamados ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA).

Ella afirma que el DHA puede aumentar la producción de serotonina, y de este modo calmarte para dormir. Para que sea más efectivo, ella recomienda comer de 8 a 10 nueces o un puñado entre media hora y una hora antes de irse a dormir. Esto equivale a una ración de nueces, y según nos cuenta, puede que comer menos cantidad no tenga el mismo efecto.

Almendras: las almendras también son ricas en melatonina y en magnesio, un importante oligoelemento.

Shapiro explica que se trata de un nutriente que relaja los músculos, reduce la inflamación y, de esta manera, mejora la calidad del sueño. Además, afirma que con tan solo 28 gramos de almendras, unas 23 aproximadamente, ya estás consumiendo un 19% de la cantidad diaria de magnesio que debes ingerir. Comértelas entre media hora y una hora antes de irte a dormir puede ayudarte a conciliar el sueño y descansar.

Kiwi: si tienes alergia a algún fruto seco, o simplemente no te gustan las almendras o las nueces, Shapiro recomienda comer kiwi por las noches.

Nos comenta que el kiwi contiene un 71% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C y es rico en carotenoides. Se trata de dos poderosos antioxidantes, un tipo de componentes que reducen la inflamación y, por tanto, mejoran la calidad del sueño.

Ella menciona un estudio de 2011 de cuatro semanas que demostró que consumir dos kiwis una hora antes de dormir todas las noches ayudó a los participantes a dormirse un 42% más rápido que cuando no comían nada antes de dormir.