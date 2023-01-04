Cómo crear y romper hábitos con James Clear

Podcast Trained: Desarrolla hábitos atómicos con James Clear
Asesoramiento
Tus hábitos se convierten en tu identidad. Desarrolla los que deseas y deshazte de los que no con el consejo del autor exitoso James Clear.
Trained es un podcast que explora la vanguardia del fitness holístico.
Con tres años en la lista de los más vendidos del New York Times, Atomic Habits de James Clear creó un hábito de éxito. En este episodio, el autor y empresario que ha inspirado a millones de lectores a mejorar su conducta de salud, se une a la anfitriona Jaclyn Byrer y lo simplifica: nuestros hábitos reflejan quiénes somos. Con sus metáforas útiles y sus técnicas de actitud directa y sustentable inspiradas en los grandes de la psicología, todos podemos crear hábitos que nos harán brillar.
"Creo que la verdadera razón por la cuál nuestros hábitos importan, es porque muestran cómo representas una identidad particular. Así que cada acción que realizas es un voto por el tipo de persona que quieres ser".
James Clear
Empresario y autor exitoso de Atomic Habits
¿Tienes alguna pregunta sobre actitud, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.