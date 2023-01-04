Cómo crear y romper hábitos con James Clear

Con tres años en la lista de los más vendidos del New York Times, Atomic Habits de James Clear creó un hábito de éxito. En este episodio, el autor y empresario que ha inspirado a millones de lectores a mejorar su conducta de salud, se une a la anfitriona Jaclyn Byrer y lo simplifica: nuestros hábitos reflejan quiénes somos. Con sus metáforas útiles y sus técnicas de actitud directa y sustentable inspiradas en los grandes de la psicología, todos podemos crear hábitos que nos harán brillar.