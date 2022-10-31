Todo lo que necesitas saber antes de correr tu primer ultramaratón

El tiempo de entrenamiento para un ultramaratón depende de tu condición física actual y tu experiencia en running, el largo del ultra que realizarás y cuán técnico sea el recorrido de la carrera.

Un corredor que acaba de terminar un programa "del sillón a los 5 km" necesitará más tiempo para prepararse que un maratonista experto. Sin embargo, es posible que aunque tenga experiencia, el atleta deba entrenar seis meses o más para correr 50 km con cambios de elevación y terrenos rocosos, dijo Katie McGee, entrenadora de running con certificación McMillan que clasificó tres veces en las pruebas de maratón olímpico.

Como regla general, David Roche, ultracorredor, entrenador y dos veces campeón nacional de trail running de USATF, recomendó ser capaz de mantener al menos 30 a 50 km de carrera por semana durante seis semanas antes de comenzar a entrenar para correr 50 km. Ese volumen de entrenamiento será una buena preparación para la exigencia de fuerza y condición física necesarias para entrenar para una carrera de 50 km, lo que puede reducir el riesgo de lesión generado por la distancia de la carrera, indicó.

Sin embargo, ten en cuenta que es posible que debas ajustar tu cronograma en función del terreno de la carrera. Tu mejor opción es trabajar con un entrenador de running especializado en el entrenamiento de ultramaratones. Te puede brindar una visión más realista de lo que se requerirá para prepararte para el ultra en el que elijas participar.