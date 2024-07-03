Atletismo básico: una guía para principiantes sobre todas las pruebas del deporte

Pruebas de atletismo: una guía para principiantes
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Con tantas pruebas, como carreras, lanzamientos, saltos con y sin valla, marcha atlética y más, el atletismo ofrece algo para cada persona. Aquí te brindamos un desglose de la gran variedad de pruebas de este deporte.
Si alguna vez fuiste testigo de un encuentro de atletismo, sabes que no falta acción. Durante un mismo evento, se están llevando a cabo docenas de competencias entre todo tipo de atletas: velocistas, saltadores, lanzadores, runners de vallas, fondistas, marchadores y más.
La variedad de carreras y competencias es uno de los mejores aspectos del atletismo, dijo Steve Dolan, director de atletismo y campo traviesa de la Universidad de Pensilvania. Con tantas pruebas, es probable que encuentres una que disfrutes, ya sea como atleta o como espectador.
Si buscas la próxima prueba de atletismo para incursionar en ella o si tu finalidad es entender mejor las más de 20 pruebas que incluyen las competencias de atletismo, lee esta guía para recibir información por parte de entrenadores expertos en este deporte, que explican lo que debes saber sobre las muchas disciplinas que conforman el atletismo.
Pero antes de continuar, es importante entender la pista.
¿Qué distancia tiene una vuelta a la pista?
World Athletics, el órgano rector del atletismo a nivel mundial, estableció estándares para las competencias atléticas. Una vuelta por el carril interno de una pista al aire libre estándar tiene una longitud de 400 metros. Cuando se lleva a cabo una carrera de 400 metros, los runners dan una vuelta. Una carrera de 200 metros es la mitad de una vuelta de una pista al aire libre.
Nota: Las pistas cubiertas de atletismo tienen una longitud de 200 metros, por lo que la carrera de 400 metros en una pista cubierta estándar implica correr dos vueltas a la pista.
Cuando las carreras al aire libre son de una vuelta o más, es posible que escuches que el presentador menciona el "tramo posterior" y la "recta final" para referirse a las dos secciones más largas de la pista o rectas. La "recta final" es la recta del tramo final de las carreras y el "tramo posterior" es la otra recta del lado opuesto de la pista.
Casi todas las pruebas de correr y vallas en un encuentro de atletismo se llevan a cabo en la pista. Sin embargo, existen excepciones. En el evento olímpico, el maratón y algunas pruebas de marcha atlética se realizan fuera del estadio y la meta se ubica en la pista. En un evento de atletismo al aire libre estándar de secundaria, preparatoria, universidad, o cualquier otro evento profesional, las pruebas de correr se realizan en el óvalo de 400 metros.
Las otras pruebas, como los lanzamientos o saltos, se realizan en el campo o en otra ubicación cercana a la pista. Estas son las pruebas de "campo". Desde la pista al campo: continúa leyendo para conocer una reseña de cada prueba.
Las pruebas de velocidad: 60 metros (únicamente en pistas cubiertas), 100 metros, 200 metros, 400 metros y relevos de 4 por 100 metros y 4 por 400 metros.
En la largada de una carrera de velocidad, los runners colocarán un pie en los tacos de salida, un dispositivo de metal que se usa para poder impulsarse de manera explosiva desde la línea al sonido de la señal de largada.
Los velocistas son rápidos, por supuesto, pero para separarse del montón y ser los mejores necesitan más que pura velocidad, dijo Alton McKenzie, director de atletismo y campo traviesa de la Universidad de Georgetown.
"En un tiempo corto, todo se vuelve muy técnico. Cuando te sumerges en los tecnicismos para intentar bajar una décima de segundo de tu tiempo, es necesario un gran trabajo para lograrlo", dijo.
Los velocistas practican la largada, la postura de correr y los aspectos técnicos para reducir fracciones de segundo de sus tiempos, lo que puede marcar la diferencia entre un primer y segundo lugar.
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Aunque la mayoría de los sprints son pruebas individuales, también hay sprints de relevos. En estas pruebas, los equipos formados por cuatro velocistas corren la misma distancia en sucesión y se pasan la estafeta en cada intercambio entre velocistas. Por ejemplo, en el relevo de 4 por 100 metros, la carrera cubre un total de 400 metros y cuenta con cuatro runners que corren 100 metros cada uno.
En una zona de transferencia, que tiene 20 metros de largo, cada atleta pasa la estafeta al siguiente runner que luego recorrerá sus 100 metros, y así sucesivamente. Además de la carrera de relevos de 4 por 100 metros, también existe la de 4 por 400 metros.
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Pruebas de correr de media distancia: 800 metros, 1,500 metros, una milla y relevos de 4 por 800 metros
Estas carreras no se inician en tacos de salida. Los runners suelen empezar en una posición de desplante, con un pie sobre la pista. Los atletas que compiten en estas distancias deben combinar velocidad y resistencia.
La carrera de 1,500 metros se corre en el evento olímpico desde 1896 y es la distancia estándar en competencias universitarias e internacionales. A veces se le conoce como milla métrica y es una distancia que cubre tres vueltas y tres cuartos de una pista de atletismo estándar. Es 109 metros más corta que una milla completa.
En algunas competencias, los atletas corren toda la milla. Una milla son 1,609 metros, y cuatro vueltas de una pista estándar son 1,600 metros. Por lo tanto, las carreras de una milla completa comienzan un poco más de 9 metros por detrás de la línea de meta.
A veces se conoce a la carrera de 800 metros como "media milla", aunque no es exactamente media milla. En algunos eventos, aunque no en todos, también se incluye la carrera de relevos de 4 por 800 metros. Tal como sucede en los relevos de velocidad, cuatro runners forman un equipo en el que cada uno corre una distancia que en total suman 3,200 metros de carrera.
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Pruebas de correr de fondo: 3,000 metros con obstáculos, 5,000 metros y 10,000 metros
Estas carreras son pruebas de resistencia. Los 5,000 metros, o 5 kilómetros, son 3.1 millas. Los 10,000 metros, o 10 kilómetros, son 6.2 millas.
En los 3,000 metros con obstáculos, los runners de fondo saltan sobre grandes barreras estilo vallas. En cada vuelta de la carrera, cuando los atletas dejan atrás la curva más alejada de la pista ovalada, viran hacia el interior de la pista para saltar sobre un obstáculo de agua, una gran barrera con una fosa de agua en la base.
Después de que los runners superan el obstáculo de agua, vuelven a sus carriles en el óvalo para continuar la carrera. A lo largo de la distancia de 3,000 metros, los runners con obstáculos corren siete vueltas y media en la pista y superan 28 barreras de salto y siete saltos de agua.
Las barreras de la carrera de obstáculos son diferentes de las vallas que se usan en la carrera de vallas que se describe más adelante. En la prueba con obstáculos masculina, según el reglamento de USA Track and Field (USATF), los obstáculos tienen una altura de aproximadamente 90 cm (3 pies) y los de la versión femenina miden aproximadamente 70 cm (2.5 pies) de alto. Tanto los obstáculos de la versión masculina como los de la versión femenina miden 3.96 metros de ancho.
A diferencia de las vallas que saltan los atletas en las pruebas de velocidad, las barreras de la carrera de obstáculos son fijas y no se mueven si un atleta hace contacto con alguna. Como las barreras de las carreras de obstáculos son más anchas y robustas que las vallas, los runners las pueden usar para apoyar el pie y saltar sobre ellas sin tirarlas.
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Marcha atlética: 20,000 metros y 50,000 metros
En la marcha atlética, los atletas siempre deben mantener al menos un pie sobre el suelo. Si ambos pies dejan de estar en contacto con el suelo al mismo tiempo, se considerará que el atleta está corriendo en lugar de marchar y será descalificado.
Esto no significa que se muevan lentamente: el campeón olímpico de 2020 de la carrera de 20 kilómetros marchó a un ritmo de 14.8 kilómetros por hora. Se trata de un ritmo de aproximadamente 3.9 minutos por kilómetro.
Las pruebas de marcha atlética no se llevan a cabo en todos los eventos. Por ejemplo, los campeonatos de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (National Collegiate Athletic Association, NCAA) no incluyen la marcha. Asimismo, estas pruebas se pueden realizar con diferentes distancias de las que indicamos antes. Pero en el evento olímpico, las distancias de la marcha atlética son de 20 kilómetros (20,000 metros) y 50 kilómetros (50,000 metros).
En este evento, tanto los hombres como las mujeres compiten en la versión de 20 kilómetros, y solo los hombres lo hacen en los 50 kilómetros.
Pruebas de carrera en ruta: maratones y medios maratones
El maratón tiene una distancia de 42 kilómetros. Por lo tanto, el medio maratón es de 21 km. Aunque muchos maratones y medios maratones se corren en calles, fuera de los eventos de pista, el maratón es la última prueba atlética que se realiza en el evento olímpico, y tanto el maratón como el medio maratón se corren en los Campeonatos Mundiales de Atletismo.
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Pruebas de vallas: 100, 110 y 400 metros con vallas
En las carreras con vallas, los runners deben saltar sobre una serie de 10 vallas de metal en su camino hacia la meta. Según el reglamento de la USATF, las vallas para hombres tienen una altura de 1.067 metros en la carrera de 110 metros con vallas y de 0.914 metros en la carrera de 400 metros. Las vallas para mujeres miden 0.84 metros de alto en los 100 metros con vallas y 0.762 metros en los 400 metros con vallas.
Las vallas se colocan separadas a lo largo del recorrido. En la distancia de 400 metros, los runners recorrerán 45 metros para llegar a la primera valla y luego 35 metros entre cada valla subsiguiente. En las distancias de 100 y 110 metros, las vallas tienen una separación de 8.5 y 9.14 metros, respectivamente.
En la mayoría de los eventos, los hombres corren 110 metros con vallas y las mujeres 100 metros con vallas. Tanto hombres como mujeres compiten en los 400 metros con vallas.
Saltos: salto de altura, salto de longitud y triple salto
En el salto de altura, los atletas corren y saltan impulsándose con un pie para superar una barra delgada y horizontal de 4 metros de ancho. Si golpean la barra muy fuerte, esta se caerá del soporte y el salto no contará.
Desde finales de los 60, los atletas tradicionalmente saltan hacia atrás sobre la barra, con la espalda orientada al suelo y el pecho, al cielo. Luego del salto hacia atrás, los atletas aterrizan sobre una gran colchoneta.
En el salto de longitud, los atletas hacen un sprint de 40 metros directo hacia la tabla de batida. Cuando los pies del saltador se impulsan desde la tabla de batida, este salta tan lejos como pueda en el foso de arena. La cantidad de intentos de salto que tiene cada saltador puede variar en cada competencia, pero, por lo general, gana el salto más largo.
Para que un salto sea legal, la punta del pie del saltador no puede sobrepasar la parte final de la tabla de batida antes de saltar al aire. Si la punta pasa esta línea, será un salto nulo y no contará.
En el triple salto, los atletas hacen un sprint hasta la tabla de batida antes de realizar tres saltos horizontales consecutivos. Se conocen por sus términos en inglés, hop, step y jump, que son un primer salto, segundo salto y tercer salto, todos con características diferentes. El "hop" es un salto con un pie en el que el atleta cae sobre el mismo pie de batida, o sea que si realiza este primer movimiento con el pie derecho, caerá con el pie derecho.
El siguiente movimiento, el "step", se inicia con un pie, pero aterriza con el opuesto. Por ejemplo, un saltador diestro, luego de este segundo salto, aterrizará sobre el pie izquierdo. Finalmente, viene el tercer salto, "jump", en el que el atleta salta desde el pie de aterrizaje que usó en el "step" tan lejos como pueda hacia el foso de arena.
Poder hacer todos esos movimientos correctamente requiere mucha coordinación, dijo Dolan. Mantener el impulso, cambiar el pie e intentar hacer todos los movimientos de manera fluida puede ser difícil.
Sin embargo, hacerlo es clave para el éxito. El saltador de triple salto ganador es el atleta que alcanza la distancia más larga desde el inicio del "hop" hasta el final del "jump". Tal como sucede con el salto de longitud, la cantidad de intentos de saltos puede variar según la competencia.
Aunque se especializan en salto, los atletas de estas tres pruebas deben ser buenos para el running, dijo McKenzie. Como deben hacer un sprint hasta la línea de batida, pasan más tiempo corriendo, tanto en el entrenamiento como en la competencia, que saltando.
Salto con garrocha
Al igual que en el salto de altura, los atletas de salto con garrocha deben elevarse alto en el aire para superar una barra horizontal ancha sin derribarla. De manera similar a los saltadores de longitud, los saltadores con garrocha aterrizan sobre una colchoneta.
La diferencia es la garrocha: antes de saltar, este saltador hace un sprint mientras lleva una garrocha larga y flexible de fibra de vidrio o fibra de carbono. Las garrochas pueden medir hasta 5 metros de largo.
El atleta atasca la garrocha en un cajetín que está debajo de la barra que intenta rebasar y la garrocha se dobla. Cuando vuelve a la posición recta, la garrocha lanza al atleta en el aire y, si sale bien, sobrepasa la barra. Al igual que en el salto de altura, el saltador con la mayor altura de barra superada será el ganador.
Los saltadores con garrocha, dijo Dolan, siempre deben tener muy buena coordinación para hacer un sprint veloz, insertar la garrocha en el punto correcto y mantenerse en posición para lograr la máxima altura.
Lanzamientos: jabalina, bala, martillo y disco
En las cuatro pruebas, los atletas lanzan un objeto tan lejos como puedan sin pisar por fuera de una línea o un círculo. Si lo hacen, el lanzamiento será nulo y no contará.
En el lanzamiento de jabalina, los atletas arrojan una lanza con una punta de metal. La jabalina para hombres mide de 2.6 a 2.7 metros de largo y debe pesar al menos 800 gramos. La jabalina para mujeres mide de 2.2 a 2.3 metros de largo y debe pesar 600 gramos o más. Los atletas corren hacia una línea y luego lanzan la jabalina. Si pasan la línea, el lanzamiento no contará.
Como el lanzamiento de jabalina es un movimiento sobre la cabeza, los lanzadores de béisbol, mariscales de campo de fútbol americano y jugadores de vóleibol (que realizan un movimiento similar en sus respectivos deportes) suelen ser muy buenos con la jabalina, dijo Nathan Ott, entrenador de lanzamiento del equipo de atletismo de la Universidad de Penn State.
En el lanzamiento de bala, los atletas lanzan una esfera de metal llamada "bala". La bala para hombres pesa 7.26 kilogramos y la que usan las mujeres pesa 4 kilogramos. Por lo general, el lanzador sostiene la bala contra el cuello con una mano y luego gira en un círculo antes de lanzar la bala tan lejos como pueda. La mayoría de los atletas giran una vez y media antes de realizar el lanzamiento.
El círculo del lanzamiento de bala tiene un diámetro de 2.135 metros y se incluye una tabla frente al círculo, contra la que los atletas pueden apoyarse cuando finalizan el movimiento. Pero si el pie sale del círculo, el lanzamiento no contará. En la mayoría de las competencias, los atletas lanzan seis veces. El atleta que logre el lanzamiento legal de mayor longitud gana.
El lanzamiento de martillo implica lanzar desde el mismo círculo que se usa para la modalidad de bala, pero el instrumento y el lanzamiento son muy diferentes. El "martillo" es una bola de metal unida a una empuñadura mediante un cable de metal que mide 1.22 metros o menos.
La bola de metal al final del martillo pesa lo mismo que la bala: la bola del martillo que usan los hombres pesa 7.26 kilogramos y la de las mujeres, 4 kilogramos. Los lanzadores de martillo normalmente giran tres o cuatro veces antes de liberar la bola y la cadena para permitir que vuele a través del campo.
El último lanzamiento es el de disco, en el que los atletas arrojan un disco de metal luego de dar una vuelta y media en un círculo un poco más grande. El círculo del lanzamiento de disco mide 2.5 metros de diámetro, un poco más que los 2.135 metros que se usan en el lanzamiento de bala y de martillo.
El disco que usan los hombres tiene un diámetro de 22 centímetros y pesa 2 kilogramos. El de las mujeres tiene un diámetro de 18 centímetros y pesa 1 kilogramo.
Pruebas combinadas: decatlón, heptatlón y pentatlón
Cada una de estas pruebas está formada por múltiples pruebas de atletismo. Los atletas de estas pruebas combinadas corren, saltan y lanzan durante el evento, y por cada prueba reciben una cantidad determinada de puntos. Los puntos de todas las pruebas se suman y el atleta que logre la mayor puntuación gana.
"Deca" en decatlón es un prefijo que significa 10, por lo tanto, el decatlón incluye 10 pruebas: 100 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de bala, salto de altura, 400 metros planos, 110 metros con vallas, lanzamiento de disco, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y 1,500 metros planos. Esta prueba solo se incluye en la categoría masculina.
En la categoría femenina, las atletas que compiten en pruebas combinadas suelen participar en el heptatlón, que incluye siete pruebas ("hepta" significa siete). Las pruebas son 100 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de bala, 200 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros planos.
Dolan indicó que estas pruebas combinadas atraen a los atletas que disfrutan diferentes deportes o cuyas fuerzas están equilibradas: es posible que no se especialicen en ninguna prueba, pero tengan habilidades para muchas de ellas.
En algunas competencias, cuando no hay suficiente tiempo o espacio para realizar un heptatlón completo, se lleva a cabo un pentatlón, que incluye cinco pruebas. Esto sucede en los Campeonatos Mundiales de Atletismo en pista cubierta. Las pruebas incluidas en un pentatlón en pista cubierta son 60 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de bala, salto de longitud y 800 metros planos.
Es diferente del pentatlón moderno, que no es estrictamente de atletismo. Esta competencia combinada de cinco pruebas, que se lleva a cabo en el evento olímpico de verano, incluye una prueba de correr, pero también disciplinas que no pertenecen al atletismo, como tiro, natación, esgrima y pruebas ecuestres.
En todos los eventos en pista cubierta, incluidos los campeonatos de pista cubierta de la NCAA, casi siempre se lleva a cabo un heptatlón masculino. Esta prueba consiste de una carrera de 60 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de bala, salto de altura, 60 metros con vallas, salto con garrocha y 1,000 metros planos.
Texto: Greg Presto