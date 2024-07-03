Atletismo básico: una guía para principiantes sobre todas las pruebas del deporte

En el salto de altura, los atletas corren y saltan impulsándose con un pie para superar una barra delgada y horizontal de 4 metros de ancho. Si golpean la barra muy fuerte, esta se caerá del soporte y el salto no contará.

Desde finales de los 60, los atletas tradicionalmente saltan hacia atrás sobre la barra, con la espalda orientada al suelo y el pecho, al cielo. Luego del salto hacia atrás, los atletas aterrizan sobre una gran colchoneta.

En el salto de longitud, los atletas hacen un sprint de 40 metros directo hacia la tabla de batida. Cuando los pies del saltador se impulsan desde la tabla de batida, este salta tan lejos como pueda en el foso de arena. La cantidad de intentos de salto que tiene cada saltador puede variar en cada competencia, pero, por lo general, gana el salto más largo.

Para que un salto sea legal, la punta del pie del saltador no puede sobrepasar la parte final de la tabla de batida antes de saltar al aire. Si la punta pasa esta línea, será un salto nulo y no contará.

En el triple salto, los atletas hacen un sprint hasta la tabla de batida antes de realizar tres saltos horizontales consecutivos. Se conocen por sus términos en inglés, hop, step y jump, que son un primer salto, segundo salto y tercer salto, todos con características diferentes. El "hop" es un salto con un pie en el que el atleta cae sobre el mismo pie de batida, o sea que si realiza este primer movimiento con el pie derecho, caerá con el pie derecho.

El siguiente movimiento, el "step", se inicia con un pie, pero aterriza con el opuesto. Por ejemplo, un saltador diestro, luego de este segundo salto, aterrizará sobre el pie izquierdo. Finalmente, viene el tercer salto, "jump", en el que el atleta salta desde el pie de aterrizaje que usó en el "step" tan lejos como pueda hacia el foso de arena.

Poder hacer todos esos movimientos correctamente requiere mucha coordinación, dijo Dolan. Mantener el impulso, cambiar el pie e intentar hacer todos los movimientos de manera fluida puede ser difícil.

Sin embargo, hacerlo es clave para el éxito. El saltador de triple salto ganador es el atleta que alcanza la distancia más larga desde el inicio del "hop" hasta el final del "jump". Tal como sucede con el salto de longitud, la cantidad de intentos de saltos puede variar según la competencia.

Aunque se especializan en salto, los atletas de estas tres pruebas deben ser buenos para el running, dijo McKenzie. Como deben hacer un sprint hasta la línea de batida, pasan más tiempo corriendo, tanto en el entrenamiento como en la competencia, que saltando.