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Cindy Ngamba

Cindy Ngamba, una estrella del boxeo, no lanza golpes exclusivamente para ganar medallas. Como una persona orgullosa de pertenecer a la comunidad de refugiados, lucha sin descanso por alcanzar sus sueños. Esto no es solo para su persona, sino para quienes representa.

Última actualización: 21 de mayo de 2024
2 minutos de lectura
Atleta de Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba

Disciplina: boxeo
País de origen: Camerún
Fecha de nacimiento: 09/07/1998

"El boxeo es mi familia, mi mejor amigo, mi hermano, mi compañero. En el ring, solamente eres tú, no puedes esconderte. Tienes que ser tu propio entrenador".

La duda impulsa la pasión de Cindy. Contraataca a las personas escépticas y transforma la duda en su poder en el ring. Ahí está, no se esconde, simplemente lo da todo en cada segundo de cada pelea.

Fundación Olímpica para los Refugiados

Con la convicción de que el deporte puede hacer avanzar al mundo, Nike colabora con la Fundación Olímpica para los Refugiados para apoyar a los atletas desplazados.

Más información

Publicado originalmente: 21 de mayo de 2024

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