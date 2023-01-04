Fabian Domenech, maestro de yoga de Nike, habla sobre ser tú mismo

Podcast Trained: Encuentra la autenticidad con Fabian Domenech
Asesoramiento
El maestro de yoga Fabian Domenech ha enseñado en todo el mundo. Escucha lo que aprendió sobre sí mismo y su práctica en el camino.
Trained es un podcast que explora la vanguardia del fitness holístico.
Durante la última década, la práctica del yoga en los Estados Unidos casi se ha triplicado. Esto no sorprende a Fabian Domenech, quien encontró su práctica cuando estaba compaginando una carrera como aspirante en la industria de la moda, un trabajo en la industria de servicios de tiempo completo y como entrenador de CrossFit en la acelerada ciudad de Londres. Gracias al yoga, la meditación y a sus extensos viajes por el mundo, conoció el poder del amor propio y la importancia del desapego. En este episodio, el maestro de yoga de Nike y entrenador de CrossFit acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para hablar en serio sobre la salud mental, compartir el sentido de comunidad y pertenencia que encuentra en el deporte y decirnos qué podemos esperar de cada una de sus clases.
"Pienso que, de alguna manera, necesitamos el yoga en nuestra vida, simplemente para estar centrados, para mejorar como humanos. Porque tenemos a tanta gente, pero hay pocos humanos. Me parece que el yoga te hace humano".
Fabian Domenech
Maestro de yoga Nike y entrenador de CrossFit
¿Tienes alguna pregunta sobre actitud, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.