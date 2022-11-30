El look de Nike FC: Nicole
Cultura
Los rasgos creativos de Nicole siempre sobresalen: desde el equipo de fútbol originario que ha liderado, hasta su práctica artística y su estilo personal atrevido e intrépido.
"Más allá del estilo" es una serie que explora cómo las mentes creativas en auge definen la identidad y el estilo personal en sus propios términos.
"El corazón de una chica de fútbol mezclado con una chica de moda" es la descripción que Nicole Chui resumió por correo electrónico de su estilo personal, lo que provocó de inmediato que quisiéramos conocerla.
Nicole creció jugando fútbol en Hong Kong y redescubrió su pasión por el juego por medio de la cultura del fanzine después de mudarse a Londres, actualmente piensa que el deporte inspira todos los aspectos de su vida, desde su arte, hasta su ropa, incluido el equipo originario y la comunidad inclusiva que cofundó.
"Alguien describió mi look como 'siempre lista para jugar al fútbol'", comenta Nicole. "Siempre hay algo atlético no intencional en lo que me pongo", que a la artista del bordado le encanta mezclar y combinar con colores brillantes y texturas inesperadas.
Nos reunimos con Nicole cerca de su departamento al este de Londres, y en una tienda de hilos que frecuenta, para que nos mostrara el estilo de los artículos de nuestras últimas colecciones de equipos de la selección nacional. Desplázate hacia abajo para ver cómo mezcla a la perfección el equipo de fútbol con las piezas favoritas de su propio guardarropa.
Dale rienda suelta a tu creatividad
"Mi [embroidery art] es llamativo, intrépido y extravagante, que se mezcla con lo que me gusta usar. El jersey morado de los Países Bajos era mi favorito, con mis pantalones naranjas. Esta es la forma en que yo me pondría un jersey, el color es realmente lo que soy".
"Comienza poco a poco. Hazlo con tus amigos y avanza a partir de ahí. Si creas un espacio para algo importante, las personas te seguirán".
Nicole
Creativa, artista del bordado y cofundadora del Baesianz FC
Piensa global
"Hong Kong por lo general no participa en [global tournaments], por eso no me siento identificada con ningún equipo. Para mí, el ponerme un jersey depende del atuendo que preparo para adaptarse a una paleta de colores o a la forma en que me siento".
Moda x funcionalidad
"Me encanta combinar overoles con faldas por la mezcla de texturas. Este look es, de verdad, muy divertido y refleja una sensación de alegría siempre que estoy con el Baesianz FC".
Fotografía: Elliot James Kennedy
Estilo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon