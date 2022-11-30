El look de Nike FC: Nicole

"Alguien describió mi look como 'siempre lista para jugar al fútbol'", comenta Nicole. "Siempre hay algo atlético no intencional en lo que me pongo", que a la artista del bordado le encanta mezclar y combinar con colores brillantes y texturas inesperadas.



Nos reunimos con Nicole cerca de su departamento al este de Londres, y en una tienda de hilos que frecuenta, para que nos mostrara el estilo de los artículos de nuestras últimas colecciones de equipos de la selección nacional. Desplázate hacia abajo para ver cómo mezcla a la perfección el equipo de fútbol con las piezas favoritas de su propio guardarropa.