Cinco beneficios saludables del patinaje en línea, según los expertos

Si buscas diversión, un entrenamiento de cardio para un corazón sano, dirigido a músculos de la parte tanto inferior como superior del cuerpo y que pueda practicarse al aire libre, considera abrocharte un par de patines.

Y aunque muchos pueden considerar esta actividad como "rollerblading", el término técnico es patinaje en línea, aunque haya algunas pequeñas diferencias en cuanto a la posición de las ruedas.

"Los patines para patinaje en línea tienen las ruedas una tras otra en una sola línea (de ahí su nombre), mientras que los patines para patinaje sobre ruedas tienen dos filas de ruedas, dijo Marissa Miller, entrenadora personal certificada por la ACE. "Esto dificulta el equilibrio sobre los patines para patinaje en línea". Sin importar cómo llames al deporte, este ofrece una gama de beneficios para la salud holística.

Puesto que el patinaje en línea puede aumentar tu frecuencia cardíaca, constituye un gran entrenamiento de cardio. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan a los adultos realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, más dos días de actividad para fortalecer los músculos, por semana.

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