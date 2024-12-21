Cinco beneficios saludables del patinaje en línea, según los expertos

Cinco beneficios del patinaje en línea para la salud, según los expertos
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Deslizarse sobre el pavimento (o el suelo de una pista de patinaje en interiores) con un conjunto de ruedas bajo los pies puede constituir no solo una forma divertida de moverse, sino también un impulso a tu estado de salud general.
Si buscas diversión, un entrenamiento de cardio para un corazón sano, dirigido a músculos de la parte tanto inferior como superior del cuerpo y que pueda practicarse al aire libre, considera abrocharte un par de patines.
Y aunque muchos pueden considerar esta actividad como "rollerblading", el término técnico es patinaje en línea, aunque haya algunas pequeñas diferencias en cuanto a la posición de las ruedas.
"Los patines para patinaje en línea tienen las ruedas una tras otra en una sola línea (de ahí su nombre), mientras que los patines para patinaje sobre ruedas tienen dos filas de ruedas, dijo Marissa Miller, entrenadora personal certificada por la ACE. "Esto dificulta el equilibrio sobre los patines para patinaje en línea". Sin importar cómo llames al deporte, este ofrece una gama de beneficios para la salud holística.
Puesto que el patinaje en línea puede aumentar tu frecuencia cardíaca, constituye un gran entrenamiento de cardio. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan a los adultos realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, más dos días de actividad para fortalecer los músculos, por semana.
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Cinco beneficios del patinaje en línea para la salud
1.El patinaje en línea fortalece la parte inferior del cuerpo
Al igual que otras formas de ejercicio aeróbico, el patinaje en línea involucra a los músculos abdominales, junto con los músculos de la parte inferior del cuerpo, incluyendo los músculos de las pantorrillas, los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos, dijo Stephanie Mansour, entrenadora personal certificada por la AFAA, instructora de Pilates certificada por la ASFA y anfitriona del programa de PBS "Step It Up with Steph".
De acuerdo con un artículo publicado en un número de 2015 de la revista Exercise and Sport Science Reviews, los entrenamientos aeróbicos pueden producir un aumento en la masa músculo esquelética (teorías previas sugerían que este tipo de ejercicio tenía un efecto mínimo sobre los músculos) y debe considerarse una estrategia eficaz para prevenir la pérdida muscular que ocurre al envejecer.
También hay que tener en cuenta que, debido a la cantidad mínima de presión sobre las articulaciones, el patinaje en línea se considera un ejercicio de bajo impacto. "A diferencia de saltar o el running, en los que los pies se levantan para separarse del suelo, el patinaje se enfoca más en deslizarse", dijo Mansour.
El patinaje en línea entra en la categoría de bajo impacto porque, mientras empujas suavemente con un pie, el otro se queda en el suelo, dijo Miller. "Cada deslizamiento en movimiento funciona como una instantánea de una postura de equilibrio sobre una pierna en yoga, lo que es marcadamente adecuado para quienes requieren entrenamientos de bajo impacto por cualquier problema en las articulaciones o los ligamentos", dijo.
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2.El patinaje en línea mejora el equilibrio
"Puesto que reduces el área de la superficie de contacto del pie con el suelo, otro beneficio del patinaje en línea es un mejor equilibrio", dijo Mansour.
El motivo es que el movimiento repetitivo de la pierna sobre las ruedas involucra los músculos de la zona lumbar, además del core, lo que puede conducir a una mejor postura, estabilidad y coordinación. Según una reseña publicada en 2021 en la Orthopedic Research Online Journal, se ha demostrado que los ejercicios dirigidos al core (los músculos en el abdomen que se conectan con la columna vertebral, la pelvis y los hombros) mejoran la movilidad funcional y el equilibrio en los adultos mayores.
3.El patinaje en línea fortalece los músculos estabilizadores
"Puesto que las ruedas de los patines en línea están alineadas en una especie de formación de "haz de equilibrio", debes involucrar el core y otros músculos estabilizadores para mantener la verticalidad", dijo Miller. Para dar contexto, los músculos estabilizadores son los que sostienen al cuerpo pero no participan en el movimiento, como el manguito rotador y la columna lumbar, también conocida como zona lumbar.
En un artículo publicado en un número de 2013 de la revista Sports Health se señala que fortalecer los músculos estabilizadores (junto con los músculos del core y los músculos movilizadores, los músculos involucrados en movimientos amplios) puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones durante los entrenamientos y las actividades cotidianas.
4.El patinaje en línea puede ser bueno para el corazón
La Asociación Estadounidense del Corazón incluye el patinaje como una actividad para la salud del corazón. En una evaluación publicada en 2019 en la revista Frontiers in Cardiovascular Medicine se examinaron los diversos motivos y mecanismos por los que el ejercicio puede disminuir el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Los autores encontraron que los entrenamientos aeróbicos pueden mejorar la tolerancia y la sensibilidad a la glucosa y aumentar la hipertrofia cardíaca fisiológica (la función normal del corazón), además de reducir la frecuencia cardíaca en reposo, los niveles de presión arterial y los marcadores aterogénicos (un indicador de las grasas y el colesterol dentro de las paredes de las arterias).
Si buscas determinar la cantidad de calorías que quemas mientras patinas en línea, tu peso y velocidad son factores que intervienen. "Como entrenadora personal, recomendaría 20 minutos sobre ruedas para realizar un entrenamiento de cardio sólido y quemar cerca de 200 calorías", dijo Mansour. Siéntete libre de cambiar uno de tus entrenamientos en la elíptica o la cinta para correr por una sesión de patinaje en línea, dijo Miller.
5.El patinaje en línea puede mejorar tu estado de ánimo
Según una evaluación publicada en 2017 en la revista Brain Plasticity, una sesión divertida de entrenamiento de cardio puede tener un efecto profundo en tu estado emocional. Los autores del estudio de la Universidad de Nueva York descubrieron que una sola sesión de ejercicio aeróbico puede aumentar de manera significativa los niveles de energía, estimular el aumento de neuroquímicos (como el neurotransmisor dopamina, involucrado en el placer, la recompensa y la motivación, de acuerdo con la Cleveland Clinic) y niveles más bajos de estrés. Algunas pruebas incluso sugieren que los ejercicios que mejoran más tu ánimo son aquellos que disfrutas más.
En ese sentido, quizá tu monitor de condición física no debería ser el punto focal al patinar en línea. "Recomiendo a los clientes establecer una afinidad a una cierta actividad física antes de poner atención a la cantidad de calorías quemadas", dijo Miller. "Si sudas y tu respiración está agitada, estás consiguiendo moverte de manera muy benéfica para tu condición cardiovascular, muscular y psicológica".
Antes de lanzarte a patinar, toma en cuenta estos consejos de seguridad
La Clínica Mayo ha etiquetado el patinaje en línea como una actividad al aire libre de bajo riesgo. Sin embargo, hay algunas cuantas precauciones que considerar, comenzando con el equipo de protección. Tanto Miller como Mansour enfatizaron la necesidad de usar un casco y muñequeras, así como rodilleras y coderas.
Si es tu primera vez patinando en línea, Miller sugirió ejercitarte en un área cerrada con objetos firmes en los que puedas apoyarte para estabilizarte, como un barandal.
"Quizá puedas sujetarte de una amistad que no traiga patines y dejarla guiarte mientras te acostumbras a la sensación de traer patines en línea", dijo.
Luego, comienza a patinar en una línea recta hacia adelante en lugar de zigzaguear entre la gente, aconsejó Mansour. "También comienza a patinar en línea a un ritmo moderado, ni muy rápido ni muy lento", dijo. "El objetivo es entrenar el cuerpo para encontrar el equilibrio y mantener la misma velocidad".
Texto: Amy Capetta