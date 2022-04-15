Equipo de yoga imprescindible para principiantes

Si recién estás comenzando con tu práctica de yoga, es posible que no sepas qué esperar, pero hay varias cosas que te motivarán. Te unirás a una tradición de 5000 años de antigüedad que brinda numerosos beneficios para la salud física y mental. A medida que aprendas las posturas de yoga, desarrollarás una mayor fuerza y flexibilidad y disfrutarás un mejor sueño, niveles más bajos de estrés y un corazón más saludable. Todo eso te hará mejorar como atleta.



Antes de entrar al estudio de yoga para tomar una clase, necesitarás un equipo básico de yoga. También es posible que quieras comprar ropa de yoga específica y uno o dos accesorios opcionales que te ayudarán mientras aprendes a moverte durante la secuencia de yoga. Aquí te mostramos el equipo de yoga que tal vez necesites para aprovechar al máximo tu práctica.