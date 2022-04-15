Equipo de yoga imprescindible para principiantes

Diez prendas básicas para comenzar una práctica de yoga
Guía de compra
Antes de entrar al estudio de yoga, necesitarás un equipo básico y es posible que también quieras algunos accesorios opcionales. Aquí te contamos qué comprar.
Si recién estás comenzando con tu práctica de yoga, es posible que no sepas qué esperar, pero hay varias cosas que te motivarán. Te unirás a una tradición de 5000 años de antigüedad que brinda numerosos beneficios para la salud física y mental. A medida que aprendas las posturas de yoga, desarrollarás una mayor fuerza y
Antes de entrar al estudio de yoga para tomar una clase, necesitarás un equipo básico de yoga. También es posible que quieras comprar ropa de yoga específica y uno o dos accesorios opcionales que te ayudarán mientras aprendes a moverte durante la secuencia de yoga. Aquí te mostramos el equipo de yoga que tal vez necesites para aprovechar al máximo tu práctica.
Diez prendas básicas para comenzar una práctica de yoga
1.Tapete de yoga
Muchos instructores de yoga requieren que traigas tu propio tapete de yoga a la clase, y querrás tener uno para practicar en casa. Un buen tapete de yoga proporciona una mejor tracción al hacer la postura del perro cabeza abajo y evitará que te resbales mientras la practicas. Un tapete de yoga también proporcionará una capa de amortiguación entre tu cuerpo y el suelo. Ya sea que seas un principiante o un practicante experto, debes prestar atención a lo siguiente al elegir un tapete de yoga que satisfaga tus necesidades:
- Grosor: un tapete de yoga delgado proporciona más estabilidad para las posturas de equilibrio, mientras que uno grueso proporciona amortiguación para las posturas que ponen los huesos en contacto con el suelo. Los tapetes de yoga estándar tienen un grosor de aproximadamente 3.3 mm y proporcionan un soporte agradable, pero si tu práctica es más terapéutica, puedes elegir un tapete de 6 mm de grosor. Ten en cuenta que el grosor también afectará el peso y el volumen del tapete cuando lo lleves contigo.
- Material: los materiales que se utilizaron para construir tu tapete de yoga determinarán cuánta tracción proporciona, cómo se siente, cuánto durará y si retendrá los olores. La mayoría de los tapetes están hechos de PVC o caucho. Un tapete de caucho natural proporcionará agarre, evitará olores y se sentirá fresco al tacto. Como ventaja adicional, los elastómeros de caucho y termoplásticos son más respetuosos con el medio ambiente que el PVC. Tal vez prefieras tapetes hechos con materiales reciclados.
2.Ropa imprescindible para yoga
Al comprar ropa de yoga, es más importante elegir ropa que sea cómoda y se mueva contigo. Esto es lo que necesitas:
- Pants o shorts: elije un par de pants o shorts que se estiren contigo y se mantengan en su lugar durante tu práctica. Un par de leggings con elasticidad en cuatro direcciones cumplirá la función, al igual que un par de joggers, si prefieres que las partes inferiores de la ropa sean más holgadas. Si tiendes a sudar durante tu práctica de yoga, opta por una prenda con capacidad para absorber la humedad, como las que están fabricadas con la tela Nike Dri-FIT. Al seleccionar shorts para tu práctica de yoga, asegúrate de que sean ajustados o vengan con forros de compresión para evitar la exposición durante la clase.
- Bra deportivo: el yoga es una actividad de bajo impacto en comparación con muchos otros deportes, pero aun así, la mayoría de las mujeres prefieren un bra deportivo de sujeción ligera o media.
- Tops: elije blusas que se ajusten a la forma de tu cuerpo para evitar que pierdas tu playera durante una inversión.
- Banda para el cabello: si tienes el cabello largo, necesitarás una cinta o una banda para el cabello que lo mantenga lejos de tu rostro mientras te mueves.
- Calcetines y guantes de yoga: si bien la mayoría de los yoguis practican descalzos, es posible que te resulte más cómodo hacerlo con un par de calcetines diseñados para proporcionar tracción. Si viajas sin tu tapete, un par de calcetines y guantes de yoga son imprescindibles para practicar en el suelo. Ayudarán a proporcionar la tracción de un tapete de yoga sin ocupar espacio en tu maleta.
3.Toalla de yoga
Si practicas hot yoga, power yoga o cualquier sesión de yoga que te haga sudar, necesitarás una toalla para cubrir tu tapete. Este accesorio de yoga ayudará a absorber el sudor para evitar que te resbales y corras el riesgo de lesionarte mientras practicas yoga. Asegúrate de tener una toalla para tapete, diseñada específicamente para practicar yoga, en vez de una toalla de baño o de playa normal. La mayoría de las toallas de yoga están hechas con microfibra para mejorar la tracción y su diseño evita que se abulten. Si rocías tu tapete con un poco de agua antes de la clase, la toalla de yoga tendrá mejor adhesión.
4.Bolsa o correa de yoga
Si cargas tu tapete de yoga hacia y desde el estudio, probablemente necesitarás una bolsa o una correa para llevarlo. Por lo general, una correa será menos costosa, mientras que con una bolsa tendrás bolsillos adicionales para guardar tu teléfono y otros accesorios.
5.Bloques de yoga
Los bloques son un gran accesorio para cualquier persona que no tenga una flexibilidad avanzada, ya que ayudan a practicar varias posturas con facilidad. También puedes usarlos para profundizar una postura a medida que mejoras tu flexibilidad. Por ejemplo, colocar bloques de yoga debajo de las manos mientras haces una pinza te proporcionará soporte si no puedes alcanzar el piso, mientras que colocar bloques de yoga debajo de los pies en la misma postura requerirá que te estires más para llegar al suelo.
Elije un bloque que tenga al menos 10 cm de ancho para obtener mayor estabilidad. Y dado que algunas poses requieren dos o tres bloques, es aconsejable comprar un juego.
6.Mantas de yoga
Las mantas de yoga pueden proporcionar apoyo y amortiguación adicionales durante las posturas sentadas o acostadas. Puedes comprar una manta de yoga o usar una manta común doblada que tengas en casa. También puedes usar una manta de yoga para amortiguar las articulaciones, levantar las caderas durante las posturas sentadas e incluso para disfrutar más comodidad y calidez durante la postura de shavasana o cadáver.
7.Correas de yoga
Una correa o un cinturón de yoga incluye una hebilla ajustable que ampliará tu alcance y mejorará tu flexibilidad y alineación. Por ejemplo, una correa es un gran accesorio para profundizar tu curva hacia adelante sentada si no logras alcanzar tus pies. Puedes envolver la correa alrededor de tus pies y usarla para profundizar el estiramiento. Las correas también son útiles para abrir los hombros si no puedes juntar las manos detrás de la espalda. Y también se utilizan para mejorar la estabilidad y el equilibrio en determinadas posturas, como la postura del barco.
8.Bandas de resistencia
Si quieres maximizar el aumento de fuerza y
resistencia durante tu práctica de yoga, un juego de bandas de resistencia puede agregar un nivel adicional de dificultad a tu entrenamiento. Los estudios demuestran que las bandas de resistencia pueden proporcionar el mismo aumento de fuerza que las pesas convencionales y son más fáciles de incorporar en una práctica de yoga que las mancuernas. Por ejemplo, mientras estás en la postura de la mesa, puedes usar bandas de resistencia para hacer patadas de burro con bandas y trabajar los glúteos.
9.Cabezales de yoga
Los cabezales brindan un soporte más avanzado que las mantas de yoga y son especialmente útiles para clases de yoga terapéuticas o prenatales. Prueba un cabezal redondo y uno plano para ver qué funciona mejor para tus necesidades, o puedes invertir en ambos. Puedes apoyarte en un cabezal durante la postura del niño o usarlo como soporte en las flexiones hacia atrás o en los giros reclinados. Si no necesitas a menudo un cabezal, una almohada o un cojín normal también pueden servirte.
10.Rueda de yoga
Las ruedas de yoga pueden brindar apoyo a los principiantes, y también puedes usarlas para desafiar tus límites a medida que avanzas en tu práctica. Las ruedas suelen tener unos 10 cm de ancho y 30 cm de diámetro. Como principiante, puedes usar una rueda para apoyar la espalda, el cuello y la cabeza durante la postura del pez. A medida que avanzas, puedes usar una rueda para hacer que el equilibrio en la postura del cuervo o la postura de tabla sean más desafiantes. Incluso puedes usar una rueda de yoga para hacer ejercicios innovadores como una estocada rodante o un puente rodante.
Crea una atmósfera
A medida que desarrolles la práctica de yoga en casa, querrás crear una atmósfera propicia para la relajación que te ayude a lograr una conexión cuerpo-mente. Puedes jugar con la temperatura de la habitación, poner plantas u obras de arte inspiradas en el yoga que te motiven, o utilizar un difusor de aceite esencial para crear un aroma agradable y relajante en la habitación. A medida que practiques con más frecuencia, es posible que quieras crear un espacio exclusivo en tu hogar que te haga sentir en paz.
Preguntas frecuentes sobre el equipo de yoga
¿Necesitas un equipo especial para practicar yoga?
Puedes comenzar una práctica de yoga en casa o en el estudio simplemente con un tapete de alta calidad y la ropa adecuada. Necesitarás ropa ajustada que se estire a medida que te muevas y un tapete antideslizante. Los principiantes que quieran introducirse en la práctica también deberían considerar seriamente comprar bloques, una correa y otros equipos de yoga.
¿Cómo se cuida un tapete de yoga?
Debes limpiar tu tapete de yoga al menos una vez al mes. Si usas un tapete compartido en el gimnasio o estudio, límpialo antes y después de cada uso. En los tapetes de PVC, puedes usar una gota de jabón y un paño húmedo y tibio para limpiar ambos lados. Evita usar jabón en los tapetes de caucho natural, ya que puede hacer que el material se rompa. Como alternativa, puedes usar una solución de vinagre, alcohol o aceite de árbol de té para limpiar tu tapete, o puedes comprar un producto de limpieza para tapetes de yoga. Evita lavar con manguera o sumergir tu tapete de yoga. También debes guardar tu tapete lejos de la luz del sol.
¿Con qué frecuencia debes reemplazar tu tapete de yoga?
Como regla general, se aconseja reemplazar el tapete de yoga cada cierto tiempo, por lo general entre seis meses y un año. El momento exacto dependerá de la frecuencia con la que practiques y de la durabilidad de tu tapete. Sabrás que es hora de reemplazar tu tapete de yoga si:
- Tu tapete retiene olores, incluso después de limpiarlo
- Tu tapete se vuelve más delgado en ciertas áreas
- Observas descamación, roturas u otros signos de desgaste
- Tu tapete pierde tracción o se vuelve resbaladizo
Practicar sobre un tapete de yoga viejo y gastado puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones, por lo que es importante reemplazarlo a intervalos regulares.
¿Qué tipo de tapete es mejor para el yoga restaurativo?
Si tu intención es reducir el dolor o recuperarte de una lesión, un tapete más grueso funcionará mejor. Elige uno que tenga aproximadamente 6 mm de grosor y sea lo suficientemente largo para tu altura. También es posible que prefieras utilizar una manta, un bloque o un cabezal para proporcionar mayor amortiguación y soporte.