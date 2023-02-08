Cinco beneficios del ajo para la salud según nutricionistas certificados

Se ha demostrado que el ajo es un alimento que conviene tener presente en la cocina gracias a sus propiedades terapéuticas, como ayudar a reducir el riesgo de cáncer, prevenir enfermedades del corazón o aumentar la esperanza de vida. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH), las diferentes culturas del planeta llevan siglos recurriendo al poder curativo del ajo, y por una buena razón.

Aunque el ajo no es la panacea, algunas investigaciones apuntan a que, como parte de una dieta equilibrada, es muy beneficioso para la salud, tal como explica Elizabeth Ward, maestra en ciencias y dietista registrada.

Dawn Jackson Blatner, dietista nutricionista registrada, añade que, aunque se han llevado a cabo numerosos estudios sobre los suplementos y extractos de ajo, el consumo de ajo normal también aporta grandes beneficios.

A continuación, te dejamos los beneficios más destacados que el consumo regular de ajo puede tener para tu salud.

(Contenido relacionado: Nutricionistas nos cuentan cuatro propiedades saludables de la calabaza)